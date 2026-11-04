外籍看護懷孕家庭陷照顧空窗 勞動部擬縮短遞補等待期、促明年初上路

當外籍家庭看護工懷孕，恐讓長照家庭陷入照顧空窗期，引發家庭雇主不滿。多名朝野立委今於社福及衛環委員會質詢此事，勞動部長洪申翰承諾，將研議在不可歸責雇主的情況下，縮短遞補移工的等待期，也會和衛福部研議如何更順暢銜接長照替代人力，明年初可望上路。

立委黃秀芳表示，當家庭聘僱的外籍看護失聯、離職，或其他因素無法繼續工作時，重症家庭若要新聘移工，需要一段等待期，這時候陷入照顧空窗期，當重症家庭等待超過一個月，漫漫長路難以承受，因而造成民怨，不滿現行移工政策未充分考量雇主權益。

立委廖偉翔說，每年在台懷孕移工約6000人，其中有少部分是家事移工，影響家庭照顧中斷，但目前雇主若遇到家裡的外籍看護懷孕，只有3條路因應，一個是雙方合意解約，再來是轉出、返國後遞補，不少家庭甚至苦等3、4個月。

洪申翰回應，根據國健署產檢數據，去年接受產檢的家事移工總計791人，占整體家事移工21萬多人的0.38%，但不排除部分家事移工不會做產檢，因此仍有黑數。

他強調，家庭雇主跟企業雇主處境不一樣，聘僱移工不是營利，而是為了照顧家人。現行家庭出現照顧空窗有兩種不同情境，一種是仍存在聘僱關係，比如移工返鄉或生病請假，這時候雇主可申請衛福部的擴大喘息、勞動部的短期照顧服務，一年合計52天，將檢討針對重症家庭或特殊狀況增加天數。

另一種情境是沒有聘僱關係之下，轉用長照3.0資源。洪申翰說，此時被照顧者須先經評估取得長照需要等級（CMS），但如果遇上突然面臨照顧中斷，被照顧者未評估過CMS，就無法順利銜接長照服務，因此勞動部正在跟衛福部研議如何讓服務更順利銜接。

洪申翰承諾，針對不可歸責雇主的狀況下，將研議縮短照顧空窗期，同時也與衛福部研議如何讓長照替代人力銜接更順暢，減少不便。舉例來說，若遇到外籍看護懷孕，雙方合意解約，現行會有一個月法規上的等待期，將研議若申請暫停轉換，就可以馬上取得聘僱資格，藉以縮短照顧空窗期，希望能在明年初實施。