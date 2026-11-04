聖母峰2直升機空中相撞釀1死 台灣團目睹慘劇、2人受傷

尼泊爾聖母峰（Mount Everest）3日上午發生2架直升機相撞墜毀，造成1死1受傷，現場仍在排隊等待搭乘直升機的旅客，親眼目睹直升機相撞慘狀，嚇得直後退，其中也包含台灣旅遊團旅客，且有部分團員在躲避過程中受傷。晴天旅行社表示，本團共9名旅客、1名領隊，其中2名女性團員受輕傷，當下已送當地醫院就醫，確認無大礙，目前旅客平安、行程照舊。

全球海拔最高的14座山峰，其中有8座就位於尼泊爾，包括聖母峰，每年吸引數以千計的外國登山客及健行者造訪。

綜合外媒報導，事故發生於尼泊爾當地時間上午8時12分左右，「魚尾航空」（Fishtail Air）及「王朝航空」（Air Dynasty）2架直升機，在準備降落於索盧坤布縣（Solukhumbu）、海拔高達4371公尺的費里切（Pheriche）停機坪時，於距離地面僅約2至3公尺的空中發生擦撞。

從事發影像中可見，載有遊客的魚尾航空直升機在進場時，地勤人員一度揮手示警，但該機仍與另一架王朝航空直升機，在空中發生碰撞，兩機在離地約2至3公尺處交錯時，王朝航空旋翼猛烈擊中魚尾航空客艙窗戶，瞬間造成嚴重破壞。

對此，晴天旅遊說明，晴天旅遊尼泊爾EBC健行客製包團，本團共10人，包含9名團員、1名旅客，原定昨（3日）台灣時間上午從佩利崎停機坪搭乘直升機下山，返回加德滿都；團體於停機坪等待直升機停靠時，現場目睹兩輛正在降落的直升機不明原因意外互相擦撞，紛紛落地嚴重損毀。

晴天旅遊指出，本團旅客為躲避墜毀直升機時，有2名女性團員因躲避的過程當中，被其他的外國客人因為推擠而跌倒，造成1人手部輕微扭傷、另1人手部韌帶受傷，所幸全體團員平安無大礙。

團體於停機坪持續等待候補直升機前來接駁，直到昨日台灣時間傍晚，確認全員皆順利搭乘候補直升機下山回到城市，並且送韌帶拉傷的旅客前往當地醫院ERA INTERNATIONAL HOSPITAL就醫處理、照X光片，確認無大礙，也無其他台灣人受傷，昨日業務也已第一時間通報保險端。

晴天旅遊表示，目前團體行程照常進行，預計今天晚上尼泊爾時間會按照行程搭機返回，明（5日）上午抵達桃園機場；晴天旅行社強調，公司均妥善處理、旅客平安。

交通部觀光署表示，經查機上1死1傷旅客非我國旅客，但該碰撞墜毀事故，造成停機坪等候接駁旅客因躲避時跌倒受傷。

該受傷旅客為晴天國際旅行社辦理赴尼泊爾團體旅遊，旅遊期間今年10月24日至11月5日，旅客9人，另有1名領隊等成員，該團其中2名團員於躲避時因跌倒造成手部輕傷，經就醫處理傷部後已歸團繼續行程。

觀光署表示，查本案旅行社辦理本次旅遊已投保旺旺友聯產險的旅行業責任保險，意外死亡500萬元，意外傷害醫療20萬元；觀光署表示，觀光署已責請旅行社辦理團體旅遊，應妥善照護旅客安全。