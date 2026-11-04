憂補助老人健保費成破窗效應 7大醫界團體籲開公聽會重新檢討

立法院通過「老福法」，補助滿65歲長者健保費，引發朝野論戰，本周五為行政院覆議期限。7大醫界團體發布聲明指出，地方政府為討好長者，率先開啟補助健保費破口，引發各縣市跟進，如今僅剩6縣市未獲補助，成為要求中央統一負擔的理由，醫界擔心，若此類「破窗效應」不止，免繳對象擴大，恐讓健保淪為提款機，保險互助精神與制度逐步瓦解。

醫界7大團體包括台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫療社團法人協會。團體嚴正表達反對「長者免健保費」修法內容，建請行政院、立法院正視各界疑慮審慎再議，邀各界舉行公聽會共同研商，就補助對象、財源配套重新審慎檢討，切勿倉促修法。

醫界團體強調，其立場始終一致，不論過去地方政府競相補助長者健保費，或此次立法院修法改由中央負擔，只要傷害健保永續，都應檢討，回歸「福利歸福利、保險歸保險」，長者照顧以年金、敬老等福利措施辦理，健保保費補助則依資產與所得精準照顧真正弱勢，且財務調整必須交由精算專業評估，檢視整體資產而非單看所得稅率，將資源精準集中於經濟真正拮据的長者。

醫界團體指出，若免繳對象可能從65歲以上長者，擴及6歲以下兒童、18歲以下青少年，甚至15歲至64歲勞動人口，也可能以生活壓力大為由要求免繳，若健保永續被當成「提款機」，免繳政策不斷加碼，保險的互助精神與制度基礎恐逐步瓦解，新制定案前，衛福部應優先確保約6.6萬名弱勢長者原有醫療補助不中斷，避免政策漏接。

本次修法並非長者免繳健保費，而是改由公務預算補助繳納。不過，醫界團體仍擔憂，隨人口老化，補助長者健保費預算，將由目前每年400多億元，增至2049年長者占比逾35%時的600多億元；若2075年半數人口為65歲以上，負擔將更為沉重。補助一旦未能足額撥付，缺口終由健保承擔；即使足額編列，將排擠護理資源、點值保障、長照3.0等資源，受害的仍是包括長者在內的所有病人。