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抗生素防治2指標未達標 總使用量不減反增10.4%、ICU感染降幅僅0.2％

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三軍總醫院響應世界抗微生物製劑抗藥性認知週，攜手疾管署、台灣感染症醫學會及醫策會，舉辦「防疫一體，立即行動」抗生素衛教展覽。圖／三總提供
三軍總醫院響應世界抗微生物製劑抗藥性認知週，攜手疾管署、台灣感染症醫學會及醫策會，舉辦「防疫一體，立即行動」抗生素衛教展覽。圖／三總提供

抗生素抗藥性已成全球公共衛生重大威脅，台灣防治成效卻出現警訊。衛福部疾管署長羅一鈞指出，去年國內抗生素使用量不減反增10.4%，加護病房醫療照護相關感染雖持續下降，但降幅僅0.2%，兩項指標均未達政策目標。隨著抗藥菌威脅升高，恐讓原本容易治療的感染變得棘手，甚至影響重大手術、癌症治療及重症患者的存活機會。

羅一鈞表示，政府推動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，114年設定五項重要績效指標，包括抗生素使用量降低1%、抗碳青黴烯類鮑氏不動桿菌（CRAB）感染發生降低2%、抗甲氧西林金黃色葡萄球菌（MRSA）感染發生降低3%、腸道菌對碳青黴烯類抗生素具抗藥性（CRE）感染發生增幅控制在3%以內，以及加護病房醫療照護相關感染降低2%。

根據疾管署統計，截至114年底，CRAB感染發生降低20.3%、MRSA降低5.4%，CRE感染發生增加0.9%，三項指標均達標；但抗生素使用量增加10.4%，加護病房醫療照護相關感染僅降低0.2%，顯示合理用藥及院內感染管制仍有改善空間。

三總執行官王毓淇表示，抗藥菌感染不只是感染科的問題，更可能衝擊重大手術與癌症治療。以婦癌手術為例，若患者術後發生抗藥菌感染，第一線抗生素失效，可能必須再次手術清創，甚至延誤後續化療、放療時程，影響治療成效。

王毓淇指出，抗藥菌感染也可能延長加護病房住院時間，增加醫療資源負擔。三總透過感染科、重症醫學、內外科及藥學部等跨科團隊，落實正確診斷、適當選藥與劑量、適時降階及合理療程等「5D原則」，減少不必要的抗生素使用。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，台灣已邁入超高齡社會，長者與慢性病患者感染風險增加，抗藥性防治不能只依賴新藥，還須結合病原監測、感染管制及合理用藥。

醫策會董事長張上淳呼籲，民眾應遵守抗生素「四不一要」原則，包括不自行購買、不主動要求開立、不隨意停藥、不與他人共用，以及遵照醫師指示正確用藥。

三軍總醫院響應世界抗微生物製劑抗藥性認知週，攜手疾管署、台灣感染症醫學會及醫策會，舉辦「防疫一體，立即行動」抗生素衛教展覽，呼籲民眾正視抗藥性危機。「One Health抗生素衛教巴士」展覽自11月2日至6日於內湖總院區一樓兵役複檢室旁登場，透過互動答題及遊戲，讓民眾認識抗藥性威脅，從日常生活共同守護抗生素的有效性。

衛福部疾管署長羅一鈞指出，去年國內抗生素使用量不減反增10.4%。圖／三總提供
衛福部疾管署長羅一鈞指出，去年國內抗生素使用量不減反增10.4%。圖／三總提供

抗生素 羅一鈞 抗藥性

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