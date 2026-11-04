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高鐵N700ST新車116年投入營運 跨界合作家具、版畫

中央社／ 台北4日電

台灣高鐵新世代列車預估明年7月投入營運，台灣高鐵今天表示，運用高鐵N700ST新車元素，攜手家具、藝術界等多家本土業者，推出聯名商品。

ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館登場，台灣高鐵今年祭出新車假期「優先劃位．首席體驗」專案，限量500套。

台灣高鐵表示，運用高鐵N700ST新車元素，今年攜手多家本土業者，推出多項聯名商品。

台灣高鐵介紹，與台灣家居品牌「有情門」合作推出N700ST聯名椅凳系列，全系列共6款，將新世代列車座椅布料融入木作家具設計，旅展下訂可享專屬優惠，凡購買有情門聯名雍悅扶手椅或羅德列克休閒椅，即贈送N700ST椅布抱枕。

台灣高鐵表示，由台灣知名插畫家鄒駿昇繪製的TLife第200期封面插畫（Peace of Mind），將限量推出100幅版畫，並於旅展首度亮相與首賣。

台灣高鐵表示，與「一帆布包」推出兩款帆布包，並與「美角實驗所」推出口金包、零錢包及列車刺繡鑰匙圈，都將在這次旅展內搶先展示，預計2027年正式販售，旅展現場也販售人氣經典N700ST四輛組、鈦萃保溫瓶、月牙包及漁夫帽等商品。

高鐵 新車 旅展

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