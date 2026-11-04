高鐵N700ST新車116年投入營運 跨界合作家具、版畫

交通部推動駕照管理新制，今年機車筆試新制有27.2萬人報考、18.5萬人及格，及格率67.92％，汽車9.9萬人報考、8.5萬人及格，及格率85.73％，需參加矯正防治班有2040人，較去年減少1486人；高齡駕駛部分已有約24.6萬人換照。另今年12月31日起，滿75歲駕駛有違規致肇事紀錄者，須經立案的駕駛訓練機構駕駛訓練結業後，才能辦理換照。

2026-11-04 10:44