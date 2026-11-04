近年鰻苗豐產價格暴跌 農業部研擬開放頭期苗限期配額出口

近年東亞地區鰻苗大豐收，導致台灣養殖鰻魚面臨嚴重的供過於求與價格崩跌，外銷日本市場更因中國大陸低價競爭而大幅萎縮。農業部今表示，除預計在12月起推動「鰻苗溯源制度」，要求漁民申報鰻苗捕撈量外，擬開放頭期苗在限定期間內可出口，預定時間在11月和12月底間採限期配額制出口。

由於鰻魚養殖完全仰賴野生捕撈的鰻苗，誰掌握了鰻苗，就等於掌握了後續活鰻的產量與產業，台灣本土的鰻魚養殖與加工每年大約需要3公噸的鰻苗，若無條件開放出口，本地養殖業者將面臨「無苗可買」或「成本大增」的困境。因此長期以來，我國明文規定頭期苗、鰻苗等禁止出口，不過因近年鰻苗豐產、價格一度大跌到每尾3到5元，導致出現走私猖獗。

立法院經濟委員會今審查116年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算。立委鍾佳濱質詢時指出，每年11月開始是鰻苗的捕撈季，然而今年鰻魚產地價卻大崩盤，甚至跌破成本價，昔日的台灣是鰻魚王國，為何如今供過於求？

此外，有民間販售的蒲燒鰻魚，在檢驗後卻發現並非國內有商業飼養的美洲鰻等，被質疑是走私中國大陸的鰻魚，要求農業部應該要徹查釐清。另也指出，日本鰻魚市場已被中國大陸攻占，關心我鰻苗擴大出口日本市場的可能。

陳駿季表示，由於我禁止中國大陸的鰻魚輸入，若經查違法輸入將依法查辦，若有餐飲業者以中國大陸鰻魚冒充，如有申請相關補助，將依法追繳。

農業部漁業署長王茂城進一步表示，漁業署目前正在預告草案，漁民捕撈鰻苗須在1天內至鰻苗溯源管理系統登記捕撈量，如未按時申報將依漁業法開罰3萬至15萬元。

此外，為了穩定鰻苗價格並遏止走私，正推動法制作業，研擬在滿足國內養殖需求後，開放「頭期苗」的外銷配額制、許可制對外限量出口，預定外銷時間落在11月至12月底。