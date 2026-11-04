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農業部116年度歲出預算估1986.7億 年增150億元
農業部編列116年度歲出預算約新台幣1986.73億元，較上年度增加約150億元，主要包含老年農民福利津貼增38.61億元、撥補農業天然災害救助基金37.57億元等。
立法院經濟委員會今天審查「116年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分」。
根據農業部報告，116年度農業部歲出預算共編列1986.73億元，較115年度約1837億元（含追加數）增加約150億元，其中依法律義務支出（老農津貼、撥補農保虧損、農業天然災害救助基金等）編列953.84億元，較上年度增列近90億元。
農業部表示，農業政策包含「智慧、韌性、永續、安心」4大方向。「智慧」朝建構精準、有效率及低經營風險的農業；「韌性」為加速基礎境網絡布建，推動氣候變遷調適作為。
「永續」指引領台灣農業邁向資源、產業、低碳淨零的方向；「安心」是提高國產農產品品質，復育幸福農村，讓農民願意留下來。
增列部分，農業部指出，包含老年農民福利津貼增38.61億元，撥補農業天然災害救助基金37.57億元，因應氣候變遷縣市管谷川及排水整體改善計畫12.2億元，彌補農民健康保險虧損10.2億元，農業用電優惠及電價凍漲差額10.05億元。
另外有2項新增，包含撥補農村再生基金29.19億元、投資全國農業金庫20億元。
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