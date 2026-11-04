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藍委三問是否支持老農津貼提高到1.5萬元 陳駿季：支持院版1萬元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部長陳駿季說，仍支持院版提高老農津貼到1萬元的版本，若提高到1.5萬，就沒辦法回溯到今年7月發放。記者李柏澔／攝影
農業部長陳駿季說，仍支持院版提高老農津貼到1萬元的版本，若提高到1.5萬，就沒辦法回溯到今年7月發放。記者李柏澔／攝影

行政院今年初通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標準，發放額度由現行8110元提高至1萬元，不過至今尚未完成三讀。立委今質詢時三問是否同意提高到1.5萬，農業部長陳駿季回應，自己仍支持1萬元的版本。

行政院今年1月通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，行政院規畫若修法通過，津貼將自今年7月1日起追溯辦理，預估受惠人數約53萬，但因朝野對1萬元、1.2萬、1.5萬元等發放額度版本未達共識，且行政院先行編列追加預算遭到立法院預算中心對法源提出質疑，因此今仍未三讀，目前依照舊制發放，實際金額仍要看最終通過條文而定。

立法院經濟委員會今審查116年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算。立委楊瓊瓔質詢時表示，每次農業部都說發放額度若提高到1.5萬，會造成財政壓力和排擠其他預算，但為了照顧農民，農業部是否有開拓其他財源？

陳駿季表示，今年1月提出老農津貼發放額度提高到的1萬版本，其實在2023年對此就有充分的討論，而且回頭看各委員的版本，大部分委員都是1萬元的版本。

楊瓊瓔表示，這幾年物價大漲，不能拿3年前的標準來訂定額度，是否同意將發放額度提高到1.5萬元？陳駿季強調，還是支持院版的版本，院版只要三讀通過，就能回溯到今年7月發放，但如果是1.5萬就沒辦法。

老農津貼 陳駿季 農業部

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