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左眼視力僅剩0.01…78歲婦人接受角膜內皮層移植 重見孫子笑臉

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院眼科部主治醫師陳欣怡表示，角膜內皮細胞若受損，視力恐一路模糊，因此若出現視力逐漸模糊、看東西像隔著白霧，應及早到眼科檢查，找出原因並評估適合的治療方式。記者萬于甄／攝影
奇美醫院眼科部主治醫師陳欣怡表示，角膜內皮細胞若受損，視力恐一路模糊，因此若出現視力逐漸模糊、看東西像隔著白霧，應及早到眼科檢查，找出原因並評估適合的治療方式。記者萬于甄／攝影

眼睛被稱為是靈魂之窗，但倘若角膜受傷、水腫，世界恐像被套了一層柔焦、霧濛濛的濾鏡。奇美醫院眼科部主治醫師陳欣怡表示，角膜內皮細胞若受損，視力恐一路模糊，因此若出現視力逐漸模糊、看東西像隔著白霧，應及早到眼科檢查，找出原因並評估適合的治療方式。

台南一名78歲的婦人因左眼長期視力模糊，前往奇美醫院就診，檢查發現其角膜嚴重水腫，視力更僅剩0.01，幾乎看不清周遭景物，經醫療團隊評估，婦人接受角膜內皮層移植手術，術後1個月，原本混濁的角膜逐漸恢復透明，也讓婦人能重新看清孫子的臉龐。

陳欣怡表示，角膜如同相機鏡頭，必須維持透明，光線才能順利進入眼睛，而角膜最內層的內皮細胞則負責調節水分，一旦功能受損，水分便會累積在角膜內，造成水腫、混濁，導致視線就像隔著毛玻璃。

她指出，角膜內皮細胞無法自行修復，嚴重受損時恐須透過角膜移植治療，而傳統全層角膜移植手術（PKP）須置換整層角膜，傷口較大，恢復期可能超過一年，術後也可能出現不規則散光，影響視力品質。

陳欣怡說，角膜內皮層移植手術相較之下僅需移植角膜最內層的內皮細胞層及其基底膜，保留大部分健康角膜組織，具有傷口小、組織破壞少、恢復較快等優點，術後排斥反應發生率也不到傳統全層角膜移植的十分之一。

她提到，台灣目前的角膜捐贈與移植現況供不應求，每年有許多患者排隊等待捐贈移植，而角膜內皮層移植手術透過角膜分層移植，有機會可讓同一份捐贈角膜幫助更多病人，提高珍貴捐贈資源的利用價值，不過實際恢復速度與視力預後仍因個人病況而異。

視力 孫子 水腫

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