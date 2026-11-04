土城醫院200床住宿長照機構啟用 AI偵測跌倒、醫養一條龍

新北市立土城醫院附設住宿長照機構今天正式啟用，提供200床照顧量能，整合院內醫療、復健與長期照顧服務，並導入AI跌倒偵測、智慧生理監測及服務機器人等設備。新北市長侯友宜表示，新北高齡人口已增至約83萬人，長照需求持續增加，盼透過醫療與長照銜接，讓長者獲得更完整照顧，也減輕家庭負擔。

啟用典禮今天上午在土城醫院舉行，侯友宜、長庚醫療財團法人主委程文俊、土城醫院院長賴旗俊、新北市衛生局長陳潤秋等人出席，立委吳琪銘、議員呂家愷、江怡臻、林金結、洪家君、黃永昌、林銘仁也出席共襄盛舉。這次機構設於醫院8、9樓，提供200床住宿長照服務，除土城居民外，也可服務樹林、三峽及鶯歌等鄰近地區長者，讓有長期照顧需求的家庭增加在地安老選擇。

侯友宜表示，回顧土城醫院從整地、招標、動土到正式營運，見證醫院逐步發展，如今進一步將醫療與長照結合，具有重要意義。他指出，新北高齡人口從過去約34萬人增加至83萬人，面對人口老化，長照服務不能只著重床位增加，更需要整合醫療、復能、營養及飲食照顧，讓長者在不同照顧階段都能獲得適當協助。

侯友宜也提到，護理人力不足仍是醫療體系面臨的挑戰，如何提供護理人員更適當的工作與照顧環境，仍須持續努力。他期盼土城醫院透過住宿長照機構啟用，建立醫療與長照相互支援的服務模式。

賴旗俊表示，土城醫院從兒科、急重症到各專科醫療已有完整服務，但過去缺乏住宿式長期照顧設施，病人若在術後需要持續照顧，或因失能需要長期安養，往往得轉往其他機構。如今住宿長照機構設在醫院內，住民有慢性疾病、復健或中醫等醫療需求時，搭乘電梯就能使用院內資源，若發生緊急狀況，也能銜接24小時急診服務。

他指出，一般住宿長照機構若設在醫院外，住民需要就醫、抽血時，家屬可能得請假接送，增加時間與照顧負擔。土城醫院以「醫養合一」為特色，盼減少住民往返醫院的不便，也讓家屬不必為醫療轉銜四處奔波。

除了醫療資源整合，機構也導入多項智慧照護設備。賴旗俊說明，長照住民最需要注意的風險之一就是跌倒，因此設置智慧跌倒偵測系統，可協助辨識住民是否跌倒及身體姿態，讓護理站人員及時掌握狀況；另有智慧點滴及尿液秤重設備，協助照護人員掌握需求，適時更換尿袋或處理點滴，減輕護理師與照顧服務員的工作負擔。

賴旗俊表示，機構也引進導引機器人、AI生理監測及物品運送等智慧科技，其中AI設備可透過臉部影像量測血壓、呼吸速率等生理資訊，減少照護人員反覆到床邊量測的負擔；機器人則可協助提供住民所需物品，提升服務即時性。

賴旗俊也分享，自己的父親目前住在長庚體系的照護機構，因此深刻體會家中有人需要長期照顧時，對家庭造成的心理與生活負擔。他認為，現有200床仍難滿足地方需求，即使再增加2000床，也未必足以因應土城及周邊地區的長照需求。

程文俊則指出，台灣2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口占比超過20%，長期照顧需求日益增加。長庚醫療體系自2001年起投入護理之家等長照服務，2005年設立長庚養生村，目前養生村住民已趨飽和，仍有將近5000人等候床位，顯示住宿照顧需求殷切。

程文俊表示，土城醫院附設住宿長照機構結合醫療資源、專業照護團隊及智慧化設備，希望讓長者不僅獲得生活照顧，也能維持尊嚴與生活品質。

新北市衛生局長陳潤秋表示，市府將持續整合醫療、長照與社區資源，建立從預防、照顧到專業醫療的支持體系，讓長者出院後能依個別需求，選擇返家、復能或住宿式長照服務，減少醫療與照顧轉銜的落差。

賴旗俊強調，住宿長照機構的目標不只是提供長者居住與照顧，更希望透過醫療、復能及智慧科技，協助住民逐步恢復生活自理能力，減少對家屬的依賴，甚至重新參與社會生活，讓長照不只是安養，也成為協助長者維持自主生活的重要支持。

土城醫院附設住宿長照機構導入多項智慧照護及復健輔助設備，結合醫療團隊協助長者維持身體功能，並透過科技設備減輕照護人員負擔。記者張策／攝影

新北市立土城醫院附設住宿長照機構今天正式啟用，設有約200床住宿照顧空間，提供長者在地安養服務，並可銜接院內醫療及復健資源。記者張策／攝影

土城醫院附設住宿長照機構規畫樂齡賦能活動空間，設置互動遊戲及多元活動設備，讓長者透過遊戲與活動增加日常生活參與。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天出席土城醫院附設住宿長照機構啟用典禮，與長庚醫療體系代表、民代及出席貴賓合影。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天出席土城醫院附設住宿長照機構啟用典禮，並在院方人員陪同下參觀機構設施，聽取智慧照護設備及長者生活空間介紹。記者張策／攝影

新北市立土城醫院院長賴旗俊表示，院內附設住宿長照機構提供約200床，結合醫療、復健及智慧照護設備，讓長者有醫療需求時能就近獲得協助。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天出席土城醫院附設住宿長照機構啟用典禮，並在院方人員陪同下參觀機構設施，聽取智慧照護設備及長者生活空間介紹。記者張策／攝影