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骨質疏鬆恐害吸入性肺炎、泌尿道感染⋯死亡率超過癌症 醫籲定期篩檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
足跟定量超音波儀器可作為骨質疏鬆初步篩檢工具，發現異常後再使用DAX進行追蹤。記者林琮恩／攝影
足跟定量超音波儀器可作為骨質疏鬆初步篩檢工具，發現異常後再使用DAX進行追蹤。記者林琮恩／攝影

高齡化讓骨質疏鬆盛行率攀升，衛福部統計，我國50歲以上女性，每10人即有1人罹患骨質疏鬆症。北醫大附醫骨科部主任吳孟晃說，人體骨骼密度隨年紀增長而下降，若未能及早發現，恐導致髖關節、脊椎骨折，造成吸入性肺炎、泌尿道感染等，致死率高達5成，不亞於癌症，建議民眾透過超音波骨密度計篩檢，如發現異常再以更精密的骨密度分析儀分析，及早了解自身骨骼健康狀況。

衛福部食藥署今天舉辦記者會，說明國內骨質疏送檢驗醫材現況，副署長王德原說，隨高齡化趨勢，骨質疏鬆導致的骨折，對民眾健康影響日益加劇，建議民眾養成定期檢測骨質密度的習慣。該署醫材及化妝品組科長葉旭輝指出，現行骨密度檢測儀，均歸類為第二類醫療器材，取得許可證的產品包括6種骨密度分析儀、1種超音波骨密度計。

臨床常使用雙能量X光吸光式測定儀（DAX）測量骨礦物質密度，通常以腰椎及髖部作為主要測量部位，依照結果計算「T值」。吳孟晃表示，此為停經後婦女及50歲以上男性診斷骨鬆標準，T值大於負1表示骨質正常，介於負1至負2.5間表示骨質開始流失，若小於負2.5則已是骨質疏鬆症。此外，亦可使用足跟定量超音波儀器作為初步篩檢工具，發現異常後再使用DAX進行追蹤。

吳孟晃建議，女性若有家族史，建議停經前40到50歲自費檢測一次、停經後每2年檢測一次；男性亦有更年期，也建議在50歲進一步檢測，臨床上遇到許多男性有骨鬆卻不自知，直至T值負3或負4等嚴重骨鬆時才發現，此時治療效果已不佳，為預防骨質疏鬆，建議民眾從年輕時就要多運動，有助加強骨質，也要適當接受日曬，若家中有骨折病史者，更要特別提防。

市售許多鈣質補充品，民眾常不知如何選擇。吳孟晃指出，鈣質補充品包括碳酸鈣、磷酸鈣、檸檬酸鈣等，若經食藥署核可，民眾均可安心選用，若無腎臟病、結石病史，一般民眾每天可補充800至1200毫克，若補充過多容易導致鈣中毒。此外，亦可搭配維他命D使用，每天建議攝取800至1000國際單位，如因洗腎等情況有高血鈣傾向者，補充時須格外留意，建議定期抽血追蹤。

北醫大附醫骨科部主任吳孟晃說，人體骨骼密度隨年紀增長而下降，若未能及早發現，恐導致髖關節、脊椎骨折，造成吸入性肺炎、泌尿道感染等，致死率高達5成。記者林琮恩／攝影
北醫大附醫骨科部主任吳孟晃說，人體骨骼密度隨年紀增長而下降，若未能及早發現，恐導致髖關節、脊椎骨折，造成吸入性肺炎、泌尿道感染等，致死率高達5成。記者林琮恩／攝影

高齡化讓骨質疏鬆盛行率攀升，衛福部統計，我國50歲以上女性，每10人即有1人罹患骨質疏鬆症。圖／食藥署提供
高齡化讓骨質疏鬆盛行率攀升，衛福部統計，我國50歲以上女性，每10人即有1人罹患骨質疏鬆症。圖／食藥署提供

食藥署副署長王德原說，隨高齡化趨勢，骨質疏鬆導致的骨折，對民眾健康影響日益加劇，建議民眾養成定期檢測骨質密度的習慣。記者林琮恩／攝影
食藥署副署長王德原說，隨高齡化趨勢，骨質疏鬆導致的骨折，對民眾健康影響日益加劇，建議民眾養成定期檢測骨質密度的習慣。記者林琮恩／攝影

骨質疏鬆 吸入性肺炎 篩檢

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