台灣書籍運美疑供AI訓練 立委促文化部協助出版業維護著作權

美國AI公司大量採購紙本書籍作為訓練資料，台灣出版品也可能在其中。國民黨立委葛如鈞今天在立法院教育及文化委員會質詢指出，巴拿馬計畫持續於全球收購紙本書籍，傳台灣也在內，要求文化部掌握流向、協助出版業維護著作權，並建立國內AI訓練資料授權管道。

葛如鈞說，巴拿馬計畫於2024年推動，是一個大型實體圖書採購及數位化祕密計畫，買方購入書籍後拆解、掃描，再銷毀紙本，建立模型訓練資料庫，恐嚴重傷害著作權，相關內容因國外有作家提起著作權訴訟逐步曝光，且當中也有台灣的書籍，台灣是否有掌握以及近一步的對策。

文化部政務次長李靜慧表示，持續關注美國訴訟，將採取相應措施保護出版業。文化部長李遠表示，國內針對著作權法有嚴格規定，針對此事件，會持續了解，必要時協助著作人跨海爭取權利。