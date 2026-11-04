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長者有條件免健保費 7大醫團反對籲審慎再議

中央社／ 台北4日電

「老人福利法」修法逾8成長者免繳健保費，7大醫療團體今天共同聲明，健保非社會福利，勿從地方擴大到中央釀一錯再錯，籲行政與立法部門邀集相關團體審慎再議，切勿倉促定法。

立法院10月16日三讀通過「老人福利法」第22條修正案，規定65歲以上長者，最近1年綜合所得未達所得稅申報標準或適用稅率未達20%者，全民健康保險保險費由中央主管機關全額補助，衛福部預估達83%長輩符合免繳資格，行政院副署與否6日前決定。

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫療社團法人協會等7大醫療團體今天共同聲明指出，不論過去地方政府競相補助長者健保費，或這次改由中央負擔，只要傷害健保永續，都應檢討。

聲明進一步提到地方政府為討好長者，率先開了補助健保費的破口，引發各縣市跟進，如今僅剩6個縣市未補助；各地待遇不一，成為要求中央統一負擔的理由。若這種「破窗效應」不止，免繳對象可能擴及6歲以下兒童、18歲以下青少年，甚至以生活壓力為由擴及勞動人口。

這份聲明指出，健保是「保險」不是「福利」，不應混為一談，日本、韓國與台灣同為社會保險國家，長者仍須繳納保費，485萬名65歲以上長者中，約400萬人將免繳，自行繳費者減少，政府須以更多稅收支應，壓力將落在勞動人口、尤其薪資所得者身上。

醫界團體嚴正表達反對這次「長者免健保費」修法內容，並提出4大訴求，第1點是行政院及立法院正視各界疑慮審慎再議，邀集醫界、健保會、精算與財政學者、長者及青年團體共同研商，舉行公聽會，就補助對象、財源與配套重新審慎檢討切勿倉促定法。

第2點為不論過去地方政府競相補助長者健保費，或這次立法院修法改由中央負擔，只要傷害健保永續，都應檢討，回歸「福利歸福利、保險歸保險」；第3點是新制定案前，衛福部應優先確保約6.6萬名弱勢長者原有醫療補助不中斷，避免政策漏接。

第4點為擔憂免繳對象可能從65歲以上長者，擴及6歲以下兒童、18歲以下青少年，甚至15歲至64歲勞動人口，也可能以生活壓力大為由要求免繳。健保財務調整必須交由精算專業評估，檢視整體資產而非單看所得稅率，將資源精準集中於經濟真正拮据的長者。

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