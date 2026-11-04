行李別亂放！飯店專家揭旅客常犯7錯誤 進房花60秒就能睡安穩

出門旅遊入住飯店，許多人第一件事就是放下行李、整理衣物，準備展開行程。不過飯店專家提醒，旅客入住後的前幾分鐘其實相當重要，若忽略房間設備、浴室用品或窗簾等細節，可能導致入住期間不便，甚至影響睡眠品質。美國旅遊媒體《Travel + Leisure》近日整理飯店從業人員的建議，指出旅客入住後常犯的7個錯誤，並提供簡單的改善方法，提醒民眾不妨花60秒快速檢查房間，讓旅程更加順利。

1. 行李箱直接放床上 恐增加床鋪髒污風險

不少旅客經過長途飛行或搭車後，習慣一進房就把行李箱放在床上，方便整理衣物，但飯店專家提醒，這是應該避免的習慣。飯店專家阿科內羅(Ty Anthony Accornero)表示，為了保持清潔，最好不要將行李箱直接放在床上，建議改用房內提供的行李架。此外，也可以使用行李收納袋或收納格分類衣物，取用時不必把整個行李箱攤開，更能維持房間整潔。

2. 沒檢查房間設備 冷氣、熱水、Wi-Fi都要確認

入住後別急著出門，專家建議先花一點時間熟悉房間設備，包括冷氣或暖氣溫度、熱水是否正常、Wi-Fi能否連線，以及窗簾是否能順利開關。倫敦哈里飯店(The Hari London)總經理薩爾德利(Francesco Sardelli)也提醒，應先確認電源插座位置，並依照個人需求調整室內溫度與照明。若發現設備故障或有任何問題，最好立即向櫃檯反映，避免等到晚上才發現，影響休息及睡眠。

3. 忘了檢查浴室 臨睡前才發現缺東西

浴室往往是旅客入住時容易忽略的地方，專家提醒，最好提早確認洗手台、淋浴設備及盥洗用品是否齊全。薩爾德利指出，許多人直到準備晚餐或睡覺前，才想到檢查浴室，若缺少牙刷、洗髮精等用品，可能得臨時向櫃檯求助。建議旅客入住後就先確認必需品，也可自行準備盥洗包，避免臨時手忙腳亂。

4. 沒洗手就開始整理行李 雙手可能沾染旅途髒污

旅客在搭乘飛機、火車或大眾運輸工具的旅途中，難免會接觸到各種公共設施與物品。阿科內羅建議，進入飯店房間後，應先洗手再開始整理行李，避免將旅途中接觸到的髒污帶進房間。他也提醒，洗手後可以適度使用護手霜保濕。若不方便立即使用洗手台，也可以隨身攜帶乾洗手，讓清潔更方便。

5. 充電器、耳機隨手亂放 退房時容易遺漏

飯店專家指出，包括充電器、轉接頭、藍牙耳機及小型飾品，都是旅客容易在飯店房間遺失的物品。蒙地卡羅大都會飯店經理艾梅(Jean-Marc Ayme)甚至形容，AirPods就像「新飯店房間的襪子」(the new hotel-room sock)，很容易消失在床單、浴袍或手提包裡。阿科內羅建議，可以準備一個拉鍊收納袋，將充電器、耳機、轉接頭及重要小物集中放置，退房前也能一次檢查，降低遺漏風險。

6. 睡前才檢查窗簾 凌晨才發現遮光不完整

此外，房內窗簾是否能完全遮光，也會影響入住期間的睡眠品質。阿科內羅提醒，旅客最好一進房就確認窗簾能否完全拉上，尤其是對光線敏感或容易淺眠的人，更應提早檢查。若發現窗簾有縫隙或無法正常遮光，還有時間請飯店人員協助處理，不必等到凌晨才發現街燈或清晨陽光直接照進房間。專家也建議，淺眠者可以自備遮光眼罩，以備不時之需。

7. 沒建立固定收納位置 退房前才忙著找東西

除了避免小物隨手亂放，專家也建議旅客入住後就替重要物品安排固定位置，例如將手機、錢包、房卡、耳機及充電器集中放在同一區域，避免使用後隨手放在床頭、浴室或沙發等不同位置。尤其退房時經常需要趕車或趕飛機，若物品散落各處，很容易遺漏。阿科內羅也分享，可以在出發前一晚將收納袋掛在門把上，利用醒目的位置提醒自己離開前帶走重要物品。