滿75歲高齡駕駛違規肇事 12月31日須自費上駕訓班才可換照

交通部推動駕照管理新制，今年機車筆試新制有27.2萬人報考、18.5萬人及格，及格率67.92％，汽車9.9萬人報考、8.5萬人及格，及格率85.73％，需參加矯正防治班有2040人，較去年減少1486人；高齡駕駛部分已有約24.6萬人換照。另今年12月31日起，滿75歲駕駛有違規致肇事紀錄者，須經立案的駕駛訓練機構駕駛訓練結業後，才能辦理換照。

去年三峽發生4死車禍事故，交通部為此改革駕照管理，包含加強考照鑑別度，實施機車筆試新制，今年1月起，刪除是非題改50題選擇題、提高危險感知情境題出題比例至30％。去年平均及格率為69.05％，截至今年9月底約27.2萬人報考，18.5萬人及格，及格率67.92％。

汽車筆試新制6月上路，改為全選擇題，並首納危險感知情境影片題，考題由40題增至50題，去年平均及格率為85.7％，截至今年9月底約9.9萬人報考、8.5萬人及格，及格率85.73％。

強化回訓違規行為部分，今年3月增加矯正防治班，若駕駛有闖紅燈、支線道未讓幹線道先行，以及行近未設行車管制號誌的行人穿越道、學校、醫院等，未依規定減速等違規行為，就需參與。統計今年3月31日至9月底，應參加矯正防治班的駕駛人共2040件，較去年同期3526件，減少1486件，減幅42.14％。

高齡駕駛部分，今年5月31日起實施高齡換照新制，滿70歲者需在2年緩衝期內換照，70至74歲者需在新制上路起2年內換照，滿75歲者需在緩衝期3年內換照，逾期未換照仍駕車上路者，可處1800至3600元罰鍰，但若在3個月內自動繳回駕照則可免罰。

交通部提醒，今年12月31日起，滿75歲駕駛有違規致肇事紀錄者，應經立案的駕駛訓練機構駕駛訓練結業後，才能辦理換照，以確保安全駕駛。

另外，今年年3月起，汽車考照場考及大型車路考增加停讓項目，強化駕駛人以人為本的道路安全觀念；機車道路駕駛訓練則已於9月完成法規預告，目標於116年1月1日正式實施。