十三代目市川團十郎領軍 衛武營邀歌舞伎名門「成田屋」首登台

應衛武營之邀，日本傳統藝能界最具代表性名門之一「成田屋」2027年下半年將首度來台演出，由十三代目市川團十郎白猿親自率領劇團，展現歌舞伎豪邁男子漢武戲之美。

日本歌舞伎宗家「成田屋」擁有超過三百年歷史，是最具象徵性也最知名的江戶歌舞伎團隊之一，十三代目市川團十郎白猿不僅承襲了世代榮耀，也是日本家喻戶曉的明星，他曾在NHK大河劇「武藏」(MUSASHI)演過宮本武藏；「桶狹間--織田信長霸王之誕生」飾演織田信長，眼神銳利身手俐落，氣宇不凡。

根據衛武營發布的新聞資料，在歌舞伎傳統中演員絕不以本名登台，「市川團十郎」為家族當主之核心藝名，家族過往透過嚴謹的技藝考驗，配合養子、婿養子與聯姻機制維持藝術水準。在日本傳統思維中，「襲名」象徵著「團十郎此人從未死亡」，歷代演員都是團十郎精神與藝術體系的精彩重現。