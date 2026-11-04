中聯油品未復工衝擊油品與飼料供應 陳駿季：豆粕年底前無虞

中聯油脂生產的大豆沙拉油先前驗出一級致癌物苯駢芘超標，被台中市政府重罰並勒令停工，司法偵辦。中聯是油品市占率約國內食用油市場的3分之1，停產也衝擊國內油品與飼料原物料豆粕的供應。農業部長陳駿季今表示，已有協調他廠增加供應，以及透過民間進口，豆粕在年底前可供應無虞。

針對中聯油脂生產的大豆沙拉油先前驗出一級致癌物苯駢芘超標，台中市衛生局日前表示，中聯7月底、8月中旬曾二度申請復工，但未釐清內部管理與系統性防線失靈問題，駁回復工申請，迄今未再提出。

中聯油脂市占率超過3%，根據統計，國內每月產量約2.51萬公噸沙拉油中，中聯就占了約 8300公噸，停工後導致國內市場出現巨大的沙拉油供應缺口，另也導致榨油副產物大豆粕（豆粉）產量大減，對養豬、養雞等畜牧產業的飼料供應與成本造成重大衝擊。

立院經濟委員會今審查農業部明年度預算，陳駿季會前接受媒體聯訪表示，目前已協調其他生產豆粕、豆粉的廠商擴大生產量外，也有請農業畜試所研發和提供豆粉占比較少的飼料配方，此外也鼓勵民間業者進口豆粉，也有提供減免5%關稅與營業稅，加上協調台糖供應的做法，年底前豆粉供應皆可無虞。

另問到餘養豬將於2027年落日，陳駿季說，目前已有苗栗的苗栗縣通霄鎮循環飼料廠在生產循環飼料，其生產的循環飼料已供應自家養豬場。