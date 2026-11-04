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APEC程序爭議 洪申翰：部長會議邀請函以Email寄送

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰今於立院社福及衛環委員會進行業務報告。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰今於立院社福及衛環委員會進行業務報告。記者葉冠妤／攝影

亞太經濟合作（APEC）峰會將於18、19日在中國深圳登場。由於中方未派員遞交邀請函，而是以電子郵件寄送，行政院長卓榮泰昨表示，跟往例有落差。對此，9月底赴南京參與APEC人力資源發展部長會議的洪申翰說，他當初收到的邀請函是以電子郵件寄送，但部長會議跟領袖峰會的性質、程序不同。

亞太經濟合作（APEC）峰會將舉辦，外交部長林佳龍日前證實已收到電子邀請函，並希望中方能遵守過往邀請的程序和稱謂，行政院長卓榮泰也稱跟往例有落差，盼中方遵照國際慣例，讓所有會員國平等、尊嚴地出席該項會議。

洪申翰今於立院受訪表示，他9月參加的部長級會議，相較APEC峰會最高層級領導人會議，在性質、程序上都有所差別，部長會議的邀請函是循慣例，主辦經濟體以電子郵件方式寄送，取得邀請函方式跟過往沒什麼不同。

洪申翰 APEC 中方

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