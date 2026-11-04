文化部明年預算319.72億元 李遠：規畫文化黑潮下一個四年

文化部長李遠今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告，指出文化部116年度歲出預算含一般性補助款，共編列319.72億元，主要增加公共建設及新興計畫經費。文化黑潮計畫明年將進入最後一年，文化部正因應國際局勢與產業需求，規畫下一個四年計畫，並將AI應用列為產業投資、補助及進軍國際的重點戰略。

李遠指出，今年9月舉行四年一度的全國文化會議，結論涵蓋青少年文化參與、人才培育、科技應用、產業IP、充足穩定投資及進軍國際市場六大面向，也是文化部目前施政重點。

在青年文化參與方面，文化部持續推動13至22歲每人1200點文化幣，今年並首度邀請青少年參與全國文化會議，了解年輕世代對文化政策的想法。同時鼓勵藝文團隊以青少年為對象創作，讓年輕人透過藝術文化認識台灣。

李遠表示，為鼓勵青年投入文化產業，他上任後陸續推動金繪獎、青漫獎、繪本學校及影視編劇學院，協助不同階段創作者成長，充實台灣原創IP源頭。未來也將加強文化資產修復、社區營造及文化內容產業人才培育，提升文化工作者榮耀感。

面對AI發展，文化部已投入文化主權語料建置、AI治理研究，以及著作權與創作者權益保障機制，並規畫將AI應用納入產業支持及國際布局。

李遠表示，明年適逢台展百周年，文化部將透過活動呈現台灣藝術史，也將辦理首屆台灣國際漫畫節。文化建設方面，兒童未來館已進入招標階段，國家影視聽中心二期、國家漫畫博物館及國立台灣歷史博物館二期，也持續推進。

跨部會合作方面，文化部與運動部啟動運動漫畫計畫，透過漫畫呈現運動員故事；另與環境部合作，串連建國啤酒廠、台北科技大學及空總，推動國內首個都市林智慧治理案例，第二屆「百大文化基地」徵選也納入生態環境面向。