中聯油案影響沙拉油豆粕 農業部：年底前供應無虞

中聯油品案引發油粕短缺隱憂，農業部長陳駿季今天表示，已啟動同業增產、配方調整及進口免關稅5%等措施，年底前供應無虞；另積極推動循環原料飼料銜接禁用廚餘養豬。

立法院經濟委員會今天審查「116年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分」。

中聯油品致癌物苯駢芘超標案，現仍停工影響國內沙拉油供應。陳駿季今天接受媒體聯訪時表示，中聯油脂因為停廠的關係，不只是造成大豆沙拉油短缺，也造成榨油以後的豆粕減產，豆粕主要是提供養豬或養雞產業的飼料所需。

陳駿季指出農業部已啟動3項作為。首先，已協調同業增產釋出；第二，適度透過畜產試驗所去改變飼料配方，減少豆粕使用；最後則是透過業者進口來彌補國內所需。

陳駿季強調，到今年12月底所有的豆粕大致供應無虞，有缺乏的會由業者自行從國外進口；至於進口的部分，農業部協助關稅減免5%外，其他相關的營業稅等費用也做適度補貼。

陳駿季強調，透過協助讓養豬產業所需的飼料，到年底之前都供應無虞。

此外，陳駿季提到，由於明年起禁用廚餘養豬，現正積極推動「循環原料飼料」機制，日前已公告工廠設置的管理規則，中央與地方政府會通力的配合協助；目前已經有一家全順以循環原料飼料供應自己的豬場。

陳駿季說，目前黑豬產業不是只有循環原料飼料可以吃，它也可以吃原來傳統的飼料、也可以吃畜產試驗所所開發的這個改良式的配方；原先採用廚餘養豬的養豬戶，已有約1至2成順利轉型改用全飼料。就飼料供應，農業部會隨時掌握狀況。