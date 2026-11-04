快訊

自稱腦損87％…天道盟公主又惹事 女監服刑中痛毆舍友下場曝光

名下10億房產一次脫手3間？吳宗憲遭爆財務危機內幕曝光

獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

聽新聞
0:00 / 0:00

三高控制好就沒事？ 最新國際指引：忽略腎功能恐讓心血管風險升高

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三高是心血管疾病的主要危險因素，醫師提醒，長期高血壓會增加腎臟微血管負擔，高血糖則可能損傷腎臟過濾構造，交互影響心臟、腎臟與代謝功能。圖／123RF
三高是心血管疾病的主要危險因素，醫師提醒，長期高血壓會增加腎臟微血管負擔，高血糖則可能損傷腎臟過濾構造，交互影響心臟、腎臟與代謝功能。圖／123RF

血壓、血糖、血脂控制正常，身體一定健康無恙嗎？醫師提醒，三高數值達標，不代表心臟、腎臟與代謝功能都沒有問題。美國心臟協會等多個醫學組織今年發布最新「心腎代謝症候群」（CKM）臨床指引，強調心臟、腎臟與代謝異常可能相互影響，甚至形成惡性循環。

聯安預防醫學機構聯安診所健康管理中心主任洪育忠指出，過去民眾習慣將心臟病、腎臟病及糖尿病視為不同疾病，分別追蹤與治療，但這些疾病息息相關，會交互影響。2026年美國心臟協會（AHA）、美國心臟學會（ACC）等醫學組織共同發布CKM臨床指引，強調應整合評估心血管、腎臟與代謝健康，及早發現潛在風險。

三高如何牽動心臟與腎臟？洪育忠說，長期高血壓會增加腎臟微血管負擔，高血糖則可能損傷腎臟過濾構造；肥胖伴隨的慢性發炎及代謝異常，也會進一步影響腎功能。一旦腎功能下降，身體排除多餘水分及鈉離子的能力減弱，可能使血壓更加難以控制。而腎功能異常也可能伴隨血管發炎、鈣化等變化，增加心血管疾病風險。

最新CKM指引將疾病風險分為0至4期，共五個階段。第0期尚無相關風險因子；第1期可能出現肥胖、腹部脂肪堆積或糖尿病前期。第2期已有高血壓、糖尿病或慢性腎臟病等問題。第3期出現尚未造成明顯症狀的心血管病變或高度風險。第4期則已發生臨床心血管疾病。

洪育忠強調，分期並不代表每個人都會逐步惡化，而是協助醫師辨識風險、制定預防與治療策略，尤其疾病尚未出現明顯症狀時，正是及早介入的重要時機。政府補助的成人預防保健是重要的基礎檢查，民眾除了檢查血壓、血糖及血脂，也應重視腎功能檢查，包括腎絲球過濾率及尿蛋白等指標。

洪育忠表示，健康管理除了追蹤及控制三高，更重要的是了解心臟、腎臟及代謝系統是否正常運作。另可由醫師依年齡、家族病史及個人風險評估，進一步接受腹部超音波、頸動脈超音波、心臟超音波或動脈硬化相關檢查。

三高 腎功能 血管

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國人每8人就有1人罹糖尿病 國健署追蹤16萬人 2.2萬人成功逆轉高血糖

長輩走路、爬樓梯喘別當老化 醫示警排除心臟病 推八段錦溫和養生

親人捐腎 多囊腎病友重啟人生

長輩突然說話不清、反應遲鈍以為失智！醫揪出病因 心臟竟藏致命危機

相關新聞

穩定微弱東風環境 鄭明典：中央山脈西側今有空氣品質問題

穩定微弱東風環境。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，因為是東風，所以中央山脈東側雲量多。西側背風面雲量少，風速更弱，會有空氣品質的問題。

上午7時42分花蓮縣近海規模4.0地震！3縣市有感 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午7時42分，在花蓮縣政府南方61.5公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.0地震，地震深度34.6公里。

末班車剩1分鐘…神手站員不到2秒出票！他喊hero道謝 高鐵尋人表揚

搭高鐵最怕趕不上末班車，一名男網友近日在Threads分享驚險經歷，透露當晚直到22時59分才衝進高鐵台北站售票處服務台，眼看南下台中、23時發車的最後一班列車即將開走，沒想到站務人員不到2秒就替他開出自由座車票，還不忘提醒他「快跑」，讓他在最後一刻成功順利上車，免去在台北車站過夜的命運。貼文曝光後引來10萬名網友按讚，台灣高鐵官方也留言表示將列入讚揚，如今交通部長陳世凱也親自回應，感謝高鐵同仁的用心服務。

中聯油品未復工衝擊油品與飼料供應 陳駿季：豆粕年底前無虞

中聯油脂生產的大豆沙拉油先前驗出一級致癌物苯駢芘超標，被台中市政府重罰並勒令停工，司法偵辦。中聯是油品市占率約國內食用油市場的3分之1，停產也衝擊國內油品與飼料原物料豆粕的供應。農業部長陳駿季今表示，已有協調他廠增加供應，以及透過民間進口，豆粕在年底前可供應無虞。

文化部明年預算319.72億元 李遠：規畫文化黑潮下一個四年

文化部長李遠今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告，指出文化部116年度歲出預算含一般性補助款，共編列319.72億元，主要增加公共建設及新興計畫經費。文化黑潮計畫明年將進入最後一年，文化部正因應國際局勢與產業需求，規畫下一個四年計畫，並將AI應用列為產業投資、補助及進軍國際的重點戰略。

長命颱煙花今天上午再度增強為中颱 開始北轉不影響台灣

煙花颱風今天上午8時再度增強為中度颱風，中央氣象署表示，煙花颱風距離台灣遙遠，對天氣無影響。花東沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。