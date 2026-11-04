三高控制好就沒事？ 最新國際指引：忽略腎功能恐讓心血管風險升高

血壓、血糖、血脂控制正常，身體一定健康無恙嗎？醫師提醒，三高數值達標，不代表心臟、腎臟與代謝功能都沒有問題。美國心臟協會等多個醫學組織今年發布最新「心腎代謝症候群」（CKM）臨床指引，強調心臟、腎臟與代謝異常可能相互影響，甚至形成惡性循環。

聯安預防醫學機構聯安診所健康管理中心主任洪育忠指出，過去民眾習慣將心臟病、腎臟病及糖尿病視為不同疾病，分別追蹤與治療，但這些疾病息息相關，會交互影響。2026年美國心臟協會（AHA）、美國心臟學會（ACC）等醫學組織共同發布CKM臨床指引，強調應整合評估心血管、腎臟與代謝健康，及早發現潛在風險。

三高如何牽動心臟與腎臟？洪育忠說，長期高血壓會增加腎臟微血管負擔，高血糖則可能損傷腎臟過濾構造；肥胖伴隨的慢性發炎及代謝異常，也會進一步影響腎功能。一旦腎功能下降，身體排除多餘水分及鈉離子的能力減弱，可能使血壓更加難以控制。而腎功能異常也可能伴隨血管發炎、鈣化等變化，增加心血管疾病風險。

最新CKM指引將疾病風險分為0至4期，共五個階段。第0期尚無相關風險因子；第1期可能出現肥胖、腹部脂肪堆積或糖尿病前期。第2期已有高血壓、糖尿病或慢性腎臟病等問題。第3期出現尚未造成明顯症狀的心血管病變或高度風險。第4期則已發生臨床心血管疾病。

洪育忠強調，分期並不代表每個人都會逐步惡化，而是協助醫師辨識風險、制定預防與治療策略，尤其疾病尚未出現明顯症狀時，正是及早介入的重要時機。政府補助的成人預防保健是重要的基礎檢查，民眾除了檢查血壓、血糖及血脂，也應重視腎功能檢查，包括腎絲球過濾率及尿蛋白等指標。

洪育忠表示，健康管理除了追蹤及控制三高，更重要的是了解心臟、腎臟及代謝系統是否正常運作。另可由醫師依年齡、家族病史及個人風險評估，進一步接受腹部超音波、頸動脈超音波、心臟超音波或動脈硬化相關檢查。