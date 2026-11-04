農業部明年度預算審查 老農津貼等占整體依法律義務支出56%

搭高鐵最怕趕不上末班車，一名男網友近日在Threads分享驚險經歷，透露當晚直到22時59分才衝進高鐵台北站售票處服務台，眼看南下台中、23時發車的最後一班列車即將開走，沒想到站務人員不到2秒就替他開出自由座車票，還不忘提醒他「快跑」，讓他在最後一刻成功順利上車，免去在台北車站過夜的命運。貼文曝光後引來10萬名網友按讚，台灣高鐵官方也留言表示將列入讚揚，如今交通部長陳世凱也親自回應，感謝高鐵同仁的用心服務。

2026-11-04 09:03