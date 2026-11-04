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農業部明年度預算審查 老農津貼等占整體依法律義務支出56%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部主管116年度歲出預算案，編列1940.92億元，加計一般性補助款45.81億元，共1986.73億元。圖／農業部提供
農業部主管116年度歲出預算案，編列1940.92億元，加計一般性補助款45.81億元，共1986.73億元。圖／農業部提供

立法院經濟委員會今審查116年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算。明年度農業部歲出預算共編列1986.73億元，較上年度增列約8.17％；其中依法律義務支出（老農津貼、撥補農保虧損、農業天然災害救助基金等）編列953.84億元，較上年度增列近90億，老農津貼預算更占整體依法律義務支出的56%。

根據農業部116年度收支預算案報告顯示，明年度編列1940.92億元，加計一般性補助款45.81億元，共1986.73億元，包括農業部1346.40億元、林業及自然保育署114.30億元、農村發展及水土保持署90.09億元、各試驗研究機構60.63億元、各改良場23.66億元、漁業署102.93億元、動植物防疫檢疫署36.31億元、農業金融署29.06億元、農糧署54.38億元、農田水利署127.48億元及農業科技園區管理中心1.49億元等。

若仔細分析，明年度較上年度預算數1836.64億元，增加150.09億元，增幅約8.17％。

若細看占整體預算48%的依法律義務支出項目，明年度共編列953.84億元，較上年度863.85億元增加89.99億元，主要減列農民參加全民健康保險保險費補助2.26億元、農民參加農民健康保險保險費補助1.40億元、漁業用油補貼1.24億元；增列老年農民福利津貼38.61億元、撥補農業天然災害救助基金37.57億元、撥補彌補農民健康保險虧損10.20億元、農民退休儲金政府提繳數6.42億元等。

其中以老農津貼編列預算最多，116年度編列538.32億，較115年度的863.85億增列38.61億，占整體依法律義務支出的56%。

老農津貼 農業部 預算

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