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長輩走路、爬樓梯喘別當老化…醫示警排除心臟病 推八段錦溫和養生

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師周大翔中說，如果長輩走路、爬樓梯突然變得容易喘、活動能力下降，或出現腳踝水腫、夜間躺下容易喘等，應儘早就醫，排除心臟衰竭及其他心肺疾病。圖／123RF
中醫師周大翔中說，如果長輩走路、爬樓梯突然變得容易喘、活動能力下降，或出現腳踝水腫、夜間躺下容易喘等，應儘早就醫，排除心臟衰竭及其他心肺疾病。圖／123RF

隨著年齡增長，長輩常感覺體力大不如前，走幾步路就容易喘、爬樓梯覺得心臟無力，甚至偶爾出現心悸、胸口悶或疲倦等情況。但許多人都認為，這是年紀大了的正常現象，卻忽略這些變化也可能與心臟功能、血壓、貧血或其他疾病有關。中醫師周大翔中說，如果長輩突然變得容易喘、活動能力下降，或出現腳踝水腫、夜間躺下容易喘等，應儘早就醫，排除心臟衰竭及其他心肺疾病。

周大翔表示，門診中有些長輩會形容自己「心臟沒力」，明明沒有做什麼事情，卻覺得容易疲倦、走路速度變慢，稍微活動就需要休息。從中醫觀點來看，年長者隨著年齡增長，氣血與臟腑功能可能逐漸衰退，部分人會出現氣短、乏力、精神不濟等表現。

但「心臟無力」只是民眾對身體不適的描述，並不是正式診斷。周大翔說，民眾不能單憑症狀就認定是氣虛或心臟功能衰退。如果長輩近期突然變得容易喘、活動能力明顯下降，或出現腳踝水腫、夜間躺下容易喘等情形，應儘早就醫。

周大翔指出，許多長輩因為害怕運動時心跳加快，乾脆整天坐著或躺著，活動量愈來愈少，久而久之肌力、平衡感與耐力都可能下降，連日常生活中的走路、買菜、上下樓梯也變得吃力。因此，在確認身體狀況適合活動後，選擇安全、容易持續的溫和運動，比突然進行高強度訓練更重要。

家人除了帶長輩出遊、聚餐，也可以鼓勵他們透過適度運動維持體能，其中動作緩和、重視呼吸與身體協調的傳統養生功法「八段錦」，就是值得認識的選擇。八段錦是傳統養生功法之一，透過一連串舒展肢體、調整姿勢與配合呼吸的動作，讓身體在相對緩和的節奏中活動。

八段錦不需要複雜器材，也不一定要到戶外進行，長輩可以在家中空間充足、地面平穩的地方練習。對活動能力較弱或平衡感不佳的長者，可先由專業人員指導，並在穩固的椅子或扶手旁進行適合自己的簡化動作。

八段錦的第一個重點，是「調身、調息、調心」。練習時不必追求動作幅度有多大，而是將注意力放在身體姿勢、呼吸節奏與動作協調上。長輩可以先從自然站立或坐姿開始，肩膀放鬆，保持呼吸平順，不要刻意憋氣，也不必為了配合動作而勉強深呼吸。規律、溫和的練習，有助於建立活動習慣，也能讓長輩在運動過程中練習放鬆，減少整天久坐不動的情況。

八段錦的「兩手托天理三焦」，透過雙手向上舒展、身體自然伸展，幫助活動肩膀、上肢與軀幹；「左右開弓似射鵰」則結合手臂伸展與姿勢轉換，有助於活動肩背及上半身。「調理脾胃須單舉」利用左右手交替上舉，增加軀幹活動。「五勞七傷往後瞧」則透過溫和轉頭，練習頸部活動度。長輩練習時應以舒適、不疼痛為原則，不需要刻意追求標準姿勢，更不能為了完成動作而勉強拉伸。

至於「搖頭擺尾去心火」及「兩手攀足固腎腰」等動作，可能涉及較大幅度的軀幹活動、彎腰或平衡控制，年長者應依照自己的體能調整，若有暈眩、關節疾病、跌倒風險或其他慢性病，應先詢問醫療專業人員是否適合。八段錦並不是動作愈大、流汗愈多，效果就愈好，最重要的是安全、規律與量力而為。

周大翔說，長輩初次練習可以從短時間、低強度開始，選擇通風舒適的環境，避免剛吃飽或身體不舒服時運動。若練習期間出現胸痛、胸悶、明顯喘不過氣、頭暈、冒冷汗或心悸加劇，應立即停止活動；若症狀嚴重或持續，應立即撥打119求助。若已確診心臟疾病，應先由醫師評估運動強度，不宜自行把八段錦當作治療心臟疾病的方法。

周大翔建議，除了練習八段錦，長輩平時應維持規律作息、均衡飲食，並依醫囑控制血壓、血糖及血脂。如果正在服用心臟或血壓相關藥物，不可因為開始運動或接受中醫調理就自行停藥。若有反覆疲倦、活動耐力下降等問題，也應釐清原因，再搭配適合自己的生活調整與中醫照護。

周大翔醫師解釋八段錦的優點在於動作緩和、容易入門，適合在專業評估後作為日常活動的一部分。家人不妨陪長輩一起學習，從簡單動作開始，循序漸進建立規律運動習慣。當長輩願意動起來，也願意主動留意身體變化，才是送給長輩最實際的重陽節健康禮物。

老化 中醫 長輩

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