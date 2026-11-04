紅果短劇用戶年增81倍！瘋狂反轉刺激大腦 醫示警「假性變笨」

中國大陸短劇市場持續成長，根據市場研究機構QuestMobile昨（3）日發布最新報告顯示，今年9月紅果免費短劇月活躍用戶數達4.3億，成為抖音集團旗下用戶規模第二大的APP。不過有醫師提醒，看短劇可能會出現「假性變笨」的情況，長期使用下來，可能會導致專注力與獨立思考能力下降。

根據QuestMobile發布的「秋季報告」顯示，紅果短劇的用戶年增率高達81.8倍，在台灣免費App下載排行中，紅果也是名列前茅。報告指出，短劇和短影音已經成為大陸行動網路使用時間成長的主要動力。

《香港01》報導指出，紅果短劇只要短短幾分鐘，就能夠看完一齣高潮迭起、大反轉的影片，不過在這種微短劇背後，會讓民眾擔憂出現「降智」現象。針對此狀況，鄭州市第八人民醫院醫師閻琳說明，這並不是大腦產生器質性病變的「真性變笨」，而是屬於「假性變笨」，因為短劇的密集反轉內容，會刺激大腦分泌多巴胺，讓大腦處在被動的興奮與超負荷運轉中，一旦身體出現疲勞、多巴胺儲備被透支之後，觀眾在日常生活和需要解決問題的狀況時，就容易比較疲憊。臨床醫學研究證實，長期被這種高強度娛樂刺激，專注力與獨立思考能力會出現下降，出現思維遲緩、注意力渙散、短暫失憶等腦霧現象。

此外，從自主神經系統的生理機制來看，自律神經由掌管戰鬥與興奮的「交感神經」，以及負責修復與放鬆的「副交感神經」共同維持動態平衡。微短劇常常為了在極短時間內吸引觀眾，高度依賴描寫出軌、屈辱、搧耳光及天降復仇等極端情節，使觀眾的大腦陷入人為製造的情緒過山車（Emotional Rollercoaster），這樣會拉低衡量自律神經彈性的核心生理指標—心率變異性（Heart Rate Variability， HRV），減弱心血管與免疫防線，更可能會直接引發夜間心悸、胸悶、睡眠結構片段化及無緣無故焦慮等典型的自律神經紊亂病徵。

台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典也說明，短影音就像是短效型安眠藥，作用快速、藥效短，影音快速與碎片化的內容，會續刺激大腦獎勵系統，快速分泌多巴胺，產生幸福感。不過長期沉迷會造成注意力下降、缺乏耐心等「代償」問題。

不過精神科醫師楊聰才有不同看法，認為AI短劇不是洪水猛獸，而是一種「新娛樂形式」，如果看短劇能夠帶來放鬆、歡笑、情緒抒發，那就是生活中休閒的一部分，但如果出現了「長時間沉迷、作息失調、忽略家人、減少社交，甚至只依賴AI內容獲得情緒滿足」，就需要適時調整。

若有長輩喜歡看短劇，楊聰才認為「與其責備長輩不要看，不如多一點陪伴與理解」，像是陪他們討論劇情、分享想法，或者可以安排外出活動，一同培養新的興趣，都能減少對短劇的依賴。