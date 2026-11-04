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今明回暖上看33度高溫 明晚起變天 下周一北東大降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周五、周六受東北季風影響，北部及東部天氣轉涼，桃園以北、基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其中宜蘭、花蓮一帶水氣相對較多，並有局部較大雨勢發生的可能。聯合報系資料照
周五、周六受東北季風影響，北部及東部天氣轉涼，桃園以北、基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其中宜蘭、花蓮一帶水氣相對較多，並有局部較大雨勢發生的可能。聯合報系資料照

今天東北季風減弱，水氣減少，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地大致為晴時多雲的天氣，僅局部山區有零星短暫雨。整體氣溫回升，預測西半部高溫約30至33度，東半部約28至30度，各地低溫約22至25度，白天感受溫暖偏熱，不過夜晚至清晨仍稍有涼意，日夜溫差較為明顯。

明天白天東北季風仍偏弱，他說，整體天氣與今天類似，各地大多為晴時多雲，迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島漸有零星短暫雨，氣溫感受仍偏暖。不過這樣穩定回暖的天氣維持時間不長，預測明天晚間起隨新一波大陸高壓南下，東北季風將再度增強，北部及東北部氣溫逐漸下降，迎風面降雨也會有所增加。

周六是24節氣的「立冬」，林孝儒說，周五、周六受東北季風影響，北部及東部天氣轉涼，桃園以北、基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其中宜蘭、花蓮一帶水氣相對較多，並有局部較大雨勢發生的可能。新竹以南的西半部地區受影響相對有限，大致仍維持晴時多雲天氣，僅午後南部山區有零星短暫陣雨。中南部白天仍較溫暖，但早晚氣溫也會略為下降。

林孝儒表示，周日東北季風可望短暫減弱，北部及東北部氣溫稍微回升，迎風面降雨也會略為減少。不過這次減弱的時間可能不長，預測下周一起又有另一波東北季風增強影響台灣，目前預測顯示此波冷空氣強度可能較前一波更為明顯，北部及東北部將再度降溫，桃園以北及東半部降雨也會增加。

下周一至下周三將是下一波東北季風影響較明顯的時段，林孝儒表示，北部及東北部白天氣溫可能降至22至25度，夜晚至清晨低溫則有機會接近20度，局部空曠地區可能再低一些。中南部天氣仍相對穩定，但早晚也會明顯轉涼。由於預報時間較長，實際降溫幅度仍需持續觀察。

整體而言，未來1周台灣仍是東北季風一波接一波影響的天氣型態，北部及東半部的氣溫與降雨變化相對較大，中南部則大多維持晴時多雲、日夜溫差明顯的天氣。他說，明晚起北部及東半部外出則記得攜帶雨具，早出晚歸也可多帶一件薄外套，隨著氣溫變化適時增減衣物。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 恆春 東北季風

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