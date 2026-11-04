打銀行客服等到崩潰？內行人曝「3招」省時 網實測：一秒接通

不少民眾需要聯繫銀行辦理業務時，往往得先撥打客服專線，再經過層層語音選單才能轉接真人客服，過程不僅耗時，漫長的等待時間也讓不少人感到困擾。近日有網友分享一招加快接通銀行客服的小技巧，只要在語音選單中選擇台語服務，就能大幅縮短等待時間，貼文曝光後引起不少網友討論。

一名網友在Threads發文表示，過去每次打電話給銀行，都覺得轉接人工客服得等上好一段時間，因此一直很懶得撥打。直到最近才意外得知一個省時方法，就是在語音系統詢問要使用國語或台語服務時，直接選擇「台語」，沒想到很快就有客服人員接聽。原PO形容幾乎不用等待，接通後再直接使用國語溝通即可，也忍不住感謝分享這個方法的銀行專員，直呼自己彷彿現在才被點醒。

貼文吸引大批網友留言，有人驚訝表示原來還有這種方法，也有人認為國語客服之所以經常大排長龍，可能與不同語言服務的進線量有關，紛紛留言「謝謝妳！原來國語排半小時不是沒有原因的」、「還好我會講台語」、「第一個想到這方法的人是天才」、「好聰明喔」、「好人一生平安」、「讚耶，原來有這招」。

此外，還有網友分享其他加快轉接真人客服的方法，包括選擇「外語服務」、「掛失」相關選項，或透過文字客服要求轉接真人等，「用文字客服轉真人很快喔，而且還可以邊等邊做自己事，還不用怕按錯鍵」。不過，也有網友擔心這些技巧曝光後，恐怕會讓其他選項的客服也跟著塞車，認為若越來越多人採用，等待時間可能同樣拉長。