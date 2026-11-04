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查帕卡颱風生成機率逾5成 賈新興：挑戰超強聖嬰 下周一急凍全台有感

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周五至周六迎風面宜蘭水氣偏多，降雨時間長，且有局部較大雨勢，出遊務必攜帶雨具。聯合報系資料照
周五至周六迎風面宜蘭水氣偏多，降雨時間長，且有局部較大雨勢，出遊務必攜帶雨具。聯合報系資料照

強聖嬰現象正式成形，11月又有新颱風可能發展。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，洋面上的煙花颱風持續在日本東南方遠海大迴轉，對台日皆完全無影響。此外，有新颱風發展訊號，氣候統計上，西北太平洋11月平均仍有約2個颱風生成。模式預報顯示在周日至下周一前後，在關島東南方海面、原煙花生成源地，有低壓擾動發展為查帕卡（Chapaka）颱風的機率，超過5成以上。目前看來距離台灣仍非常遙遠，持續追蹤即可。

超強聖嬰定調期，賈新興說，最新出爐的8-9-10月（ASO）3個月滾動平均，Nino 3.4指標正式達到2.0，強聖嬰已經確立。如果接下來9-11月（SON）或10-12月平均值持續維持在2.0以上，科學上將正式拍板為「超強聖嬰（Very strong / Super ENSO）」，預計11月底至12月就能定調。

近期天氣方面，他分析兩波東北風最新時程，周日有空檔，下周一「急凍，全台有感」。第一波，自明天晚上至周六「立冬」，高溫略降至24至25度，但周五至周六迎風面宜蘭水氣偏多，降雨時間長，且有局部較大雨勢，出遊務必攜帶雨具。周日是轉折空檔，東北風短暫減弱出現「浪縫」，各地氣溫回升至28度左右。

賈新興表示，第二波東北季風更強且水氣更多，下周一至下周三，北部平地空曠地區低溫下探16至17度，台北都會區低溫約18至19度，北北基宜花迎風面持續有雨。南部方面，高雄高溫從30度降至28度，清晨夜間低溫由24度降到22度，全台灣都能感受到明顯涼冷。

周六是24節氣「立冬」，關於生活養生叮嚀，賈新興說，現代人平常營養已經很足夠，立冬進補千萬不要暴飲暴食，薑母鴨、羊肉爐少喝湯、少沾醬，多補充溫開水與白色潤燥食材（白蘿蔔、山藥、白木耳）。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

賈新興 颱風 機率

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