歡慶NSO國家交響樂團四十周年 音樂會與特展齊發

適逢NSO國家交響樂團四十周年，樂團慶祝系列音樂會之一將由音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）率領樂團與小提琴家賈基夫演出，國家音樂廳地面樓也規畫特展，見證NSO四十年藝術累積。

根據NSO發布的新聞資料，NSO四十周年系列「匠心之巔」音樂會將於11月5日在國家音樂廳登場，由小提琴家賈基夫（Stefan Jackiw）再度與樂團合作，演出柴科夫斯基「D大調小提琴協奏曲」。

賈基夫先後畢業於哈佛大學與新英格蘭音樂院，12歲便登上國際舞臺，2002年獲得艾佛瑞．費雪事業獎（Avery Fisher Career Grant）。2026–2027樂季擔任海牙愛樂樂團（Residentie Orkest Den Haag）駐團藝術家，同時也是夏威夷室內樂音樂節（Hawai’i Chamber Music Festival）藝術總監。

下半場將帶來巴爾托克（Bela Bartok）「管弦樂協奏曲」，打破傳統協奏曲以獨奏樂器為核心的形式，讓管弦樂團中的不同聲部輪流展現獨奏風采，透過彼此競奏與呼應，呈現各種樂器獨特的音色與表現力。NSO樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」則演出郭恩甫「恰如交響」，由NSO協同指揮陳巍中執棒。

音樂會之外，NSO也推出四十周年「共振的起點 信任的樂章」特展，展覽將樂團四十年來的歷史影像與經典照片帶進國家音樂廳，從1986年在師大排練室起步，到站上世界各大音樂廳，每一場演出都是樂團、音樂家與觀眾共同累積的記憶。

特展以聲波擴散的意象作為主視覺，引領觀眾順著動線逐一走訪各展區。售票口旁設有拍貼區，觀眾可挑選一張NSO的代表合照，用手機拍下自己，合成後現場列印帶回，每張相片都印有一段情境文字，作為與NSO同框的紀念。演奏廳旁的階梯牆面則展出歷年經典演出照片，帶領觀眾一路回看NSO發展軌跡。

樂團也在樓梯旁設置透明軌道，邀請樂迷寫下最想聽NSO演出的曲目，或是一句想對NSO說的話，放進心願球投入管中，讓這份期待成為NSO下一個樂章的起點。特展自即日起在國家音樂廳G樓展出，直到11月30日。