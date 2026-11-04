相遇撐起創作自由 法國插畫節聚焦台灣與多元圖像

舉辦插畫節，始終在於創造一段相遇的故事。9月底落幕的法國里昂插畫節，不僅重視藝術家與觀眾交流，更積極串連地方與國際藝術社群，以多元合作降低政治與經濟干預，實踐無拘無束的創作自由。今年首度設立主題國並選擇台灣後，下一屆可能將目光轉向澳洲或紐西蘭。

由法國知名插畫雜誌Kiblind與文化部駐法國台灣文化中心聯手規劃，第4屆里昂插畫藝術節IF以「台灣焦點」（Focus Taiwan）為主題，9月底在里昂（Lyon）落幕，週末吸引1萬2000人次參觀。

對插畫與藝術界而言，插畫節開幕前一晚的內部晚會，也是建立連結、拓展合作的重要場合。本屆除30多位國際插畫家、其中6位來自台灣外，也有里昂、巴黎藝術單位及69組贊助與合作夥伴齊聚，共同撐起藝術節的資源網絡，交流至深夜。

藝術節主辦人、Kiblind插畫雜誌負責人托瑞特（Jean Tourette）接受中央社訪問表示，第4屆除首設「主題國」，也設立「插畫者們」（Les Illustres）藝術社群，成員來自多年合作夥伴，其支持構成藝術節主要財務來源，政府資金僅占總預算小部分。

談到台灣成為首屆主題國，托瑞特表示，他們沒有受到中國威脅，也沒有與中國接觸，並認為插畫節只是「持續做對的事情，展現國際文化並促進國際交流」。本屆合作夥伴也包含蘇格蘭政府、德國駐里昂總領事館等，各國以不同方式參與支持，使藝術節資源來源更多元，也持續拓展國際合作網絡。

托瑞特表示，插畫節成立僅4年便累積高人氣，與Kiblind雜誌創辦逾20年來持續發掘、推廣不同風格的插畫家密不可分。本屆邀請30多位藝術家，除考量性別與國籍平衡，也希望透過多元美學呈現插畫的豐富樣貌，讓觀眾看見各種風格與表現形式的可能性。

重視創作本質與多元風格的插畫節，每屆更邀請5位主打插畫家繪製5張官方海報，為收藏者創造「5倍心動機會」，除藝術節現場販售，未來也將進入里昂、巴黎與Kiblind合作的實體店面。

台灣插畫家David Huang今年成為5位主打藝術家之一，以「如果我開一家吐司店」繪製官方海報，成為Kiblind Atelier官方IG圖像。插畫節形容，他能在日常瑣事注入人們早已遺忘的魅力，如同孩童初次探索世界。

David Huang接受中央社專訪時表示，由於從小充滿想像力，曾因無法畫得逼真而侷限自己的繪畫方式，直到赴美、英留學後，被鼓勵以自身方式畫出腦中想像，才驚覺視線所及的世界其實並非如此，抽象離生活很近。

David Huang說，自己的生命記憶常與食物相連。長年旅居海外的他，仍記得失智外婆最拿手的龍蝦沙拉，以及已逝奶奶擅長的青醬肉絲。考量里昂是法國美食之都，他因此畫出一家充滿各式食材的吐司店，還突發奇想加入藍莓與魚皮，為畫面增添藍色。

黃詩柔與鐘承旭則以插畫家兼動畫師的身分受邀，參與「焦點台灣動畫放映」與「限時接力畫繪本」等活動。創作橫跨動態動畫與靜態插畫的他們，分別向中央社記者分享自己對「媒材」與「內容」的堅持。

黃詩柔在本屆展出動畫「水中的女孩」，歷時3年、以水彩與粉彩逐格繪製約1500張原稿完成。故事進入一位失戀女子的心事，回憶如水流動，女子也在修補房屋壁癌的過程中逐漸療癒自己。

黃詩柔表示，相較插畫，動畫讓觀眾感受到眼前繪畫的「時間流動」，因此她將過去描繪插畫細節的心力，轉而用在動畫時間段落的細緻鋪陳。

黃詩柔說，動畫創作者都會面臨商業案的效率問題，數位動畫雖能加快時程，動態變化卻相對規則，不像手繪動畫充滿驚喜。剛以手繪結合電繪完成新作的她，期待帶給觀眾不同的視覺經驗。

旅居柏林多年的鐘承旭，作品多圍繞酷兒文化與身分認同。本屆展出的多部動畫風格鮮艷華麗，在人物、動作與場景調度間充滿黑色幽默與同志情慾，來自他在台灣成長、赴德求學的生活經驗。

鐘承旭表示，即使酷兒議題逐漸成熟，但世界政局變化快速，社會氣氛仍可能倒退，使新一代創作者無法安心發展酷兒題材，擔心未來缺乏觀眾或投資方支持。

鐘承旭說，今夏柏林同志遊行發生恐攻，更讓他感受到酷兒平權尚未真正完成。隨年歲增長，他的創作也從愛情與親密關係的想像，逐漸轉向自身記憶。他想重新回看當年出櫃時刻，也讓作品角色從虛構走向具體人物。

第4屆里昂插畫節共有25位工作人員與114位志工投入。活動期間，主辦人托瑞特望著現場人潮向記者感性表示，「大家準備了這麼久，沒想到2天就結束了」。

被問及明年主題國人選時，托瑞特說，希望邀請來自大洋洲的國家，例如澳洲或紐西蘭，藉此證明插畫藝術遍布世界各地，最終選擇將共同決定，「無論如何，舉辦插畫節，始終在於創造一段相遇的故事」。