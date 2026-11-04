末班車剩1分鐘…神手站員不到2秒出票！他喊hero道謝 高鐵尋人表揚

搭高鐵最怕趕不上末班車，一名男網友近日在Threads分享驚險經歷，透露當晚直到22時59分才衝進高鐵台北站售票處服務台，眼看南下台中、23時發車的最後一班列車即將開走，沒想到站務人員不到2秒就替他開出自由座車票，還不忘提醒他「快跑」，讓他在最後一刻成功順利上車，免去在台北車站過夜的命運。貼文曝光後引來10萬名網友按讚，台灣高鐵官方也留言表示將列入讚揚，交通部長陳世凱也親自回應，感謝高鐵同仁的用心服務。

原PO在Threads發文向這名不知名的高鐵台北站站員致謝，表示自己當晚22時59分因為沒事先買票，趕緊衝進售票處服務台求助。幸運的是遇到一位熱心站員，以極快速度處理，原PO形容對方「用快到手指冒煙的速度不到2秒幫我結出一張自由座車票」，隨後還告訴他趕快跑，讓他成功搭上23時南下台中的末班列車。

原PO感動直呼：「雖然不知道您會不會看到這篇，但我永遠感謝您讓我今晚不用睡北車。you're my hero.」原本只是想向這名無名英雄表達感謝，沒想到貼文意外爆紅，吸引大批網友關注。

網友暖心分享經驗 讚高鐵員工是無名英雄

貼文引發熱議，不少網友稱讚站務人員反應迅速，有人留言表示「有時候超人沒有穿著披風，他們隨處可見」，也有人說「工作人員的一個善意真的可以讓人感恩很久」，還有網友笑稱「原來高鐵不只列車快，連服務人員都這麼快」。

不少人也接力分享自己曾在高鐵站迷路、趕車或遇到突發狀況時，受到站務人員及列車長協助的經驗。有網友表示，自己曾在台北車站迷路，因為非常著急，趕緊向站務人員求助，沒想到對方直接用手機協助刷票，還開啟特殊電梯，讓他能直達月台，最後順利趕上高鐵。

另一名網友則回憶，曾經一大早趕著搭高鐵前往桃園搭飛機，卻因為算錯時間，聽到關門提示時才刷進站，手上還扛著大行李箱，甚至跑錯方向、只能爬樓梯，最後連滾帶爬上車，雙腿發軟只能坐在地上。當時女列車長還特地蹲下來關心，並倒水給她，讓她至今難忘，甚至將列車長健康平安列入當年的生日願望。

高鐵官方尋人表揚 陳世凱也回應了

事件受到關注後，台灣高鐵官方帳號也親自留言表示：「能夠幫助到您真的是太好了，感謝您對台灣高鐵的支持與愛護，本案將列入讚揚。」並詢問原PO能否私訊提供大概的售票櫃檯位置，以利公司查詢並告知該名同仁。

原PO隨後補充，自己當晚搭乘捷運紅線抵達台北車站，通過高鐵驗票口後便沿樓梯跑上月台，查詢樓層導覽後推測，應該是從B3驗票閘門進站，希望透過相關動線及監視器畫面，協助高鐵找到當時幫忙的站員。

交通部長陳世凱也在貼文下方留言回應：「謝謝分享！也謝謝這位高鐵同仁服務旅客的用心，讓每位旅客都可以順利回家。」

網友提醒：悠遊卡聯名卡可先進站

除了分享暖心經歷，也有網友提供趕車時的應變方式，「其實能直接進票口，在車上找列車長補就好了，一上車就補，不會多收錢，也比較安全。」也有網友提到，若持有具備高鐵乘車功能的悠遊卡聯名卡，可以依相關規定感應進站搭乘，避免在櫃檯排隊耽誤時間。

不過，悠遊卡並非所有卡片都能直接搭乘高鐵，仍須確認是否為符合高鐵規定的聯名卡及適用乘車方式；至於上車後補票，也應依高鐵現行乘車規定辦理，不能將網友個人經驗視為所有情況都適用。

高鐵：限「信用卡悠遊聯名卡」搭自由座 違規恐挨罰

依台灣高鐵規定，只有符合資格的悠遊聯名信用卡，且已開啟自動加值功能，才能直接感應進站搭乘自由座，並非所有悠遊卡都能使用，更不能拿來事後補買對號座車票。

根據高鐵規定，可使用的卡片限於已開啟自動加值功能的悠遊聯名信用卡，Debit金融卡不適用。旅客持卡感應進站後，只能搭乘第10至12節自由座車廂，出站時再感應驗票閘門，系統會依實際搭乘區間自動扣除自由座全額票價；若卡片餘額不足，則依自動加值機制處理。

高鐵也有明確限制，悠遊聯名卡的扣款方式僅適用自由座，不能將卡片餘額當作購買其他票種、越站區間或補票的付款工具。換句話說，旅客不能先刷卡進站搭乘自由座，再於車上要求改成對號座；若誤坐對號座或商務車廂，經列車長查驗時，仍須依規定補票，並可能加收違約金。

此外，一般悠遊卡並不能直接用來搭乘高鐵。若遇到卡片無法感應、餘額或信用額度異常，或是已經錯過末班自由座，仍應透過車站售票窗口或高鐵官方購票管道處理，不能抱著先上車再補票的心態。

因此，民眾若臨時趕車，應先確認自己持有的卡片是否符合搭乘資格，以及欲搭乘的車廂是否為自由座，避免因誤解規定而衍生補票或違約金問題。