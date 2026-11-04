花蓮近海今晨規模4.0地震 有感搖晃2級

「太突然了，人就這樣沒了……」高醫心臟血管內科名醫朱志生，診間動輒上百名病患，是無數病人與家屬心中的「醫病至親」良醫。10月15日晚間，他接獲急性心肌梗塞急救任務騎車趕回醫院，途經鼓山與三民區交界的博愛一路433巷時，疑因閃避路邊突然竄出的橘貓而重摔頭部，經跨科團隊搶救不治，享年55歲。 原本要救人的手，最終竟在自己服務的急診室停擺。事故現場照明昏暗、點狀路緣石切面鋒利、樹枝橫生遮蔽視線——這條騎士常用的暗巷便道，卻成了名醫的「奪命路」。市府在憾事發生後緊急展開聯合會勘，祭出加裝路燈、修樹、移除路緣石等補救措施，卻引發民代與基層質疑：高雄市光是9至10月就接連發生13起死亡車禍，難道非要等到良醫付出生命，才換得最基本的「路平、燈亮」？這場沉重的代價，正狠狠揭開城市道安管理的死角與痛點。

2026-11-04 08:00