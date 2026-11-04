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花蓮近海今晨規模4.0地震 有感搖晃2級

聯合新聞網／ 台北訊
11/04-07:42花蓮縣近海發生規模4.0有感地震
11/04-07:42花蓮縣近海發生規模4.0有感地震

今（2026）年11月4日清晨7時42分，花蓮縣近海發生一場規模4.0的有感地震。此震源位於花蓮縣政府正南方約61.5公里處，深度為34.6公里，屬於淺層地震範圍。根據中央氣象署測報，最大震度達2級，震感明顯分布在花蓮縣及台東縣部分地區。

最大震度2級地區:花蓮縣、台東縣

花蓮縣石梯坪與台東縣長濱測得最大震度2級。此震度屬於輕震，代表大多數民眾能感受到輕微搖晃，像是吊掛物輕輕擺動或停放的汽車微微晃動。2級搖晃通常不會造成建築物損害。

最大震度1級地區:彰化縣

彰化縣則觀測到1級震度，屬於微震範圍，只有靜止狀態下的人較容易感覺到微弱搖晃，對生活並無明顯影響。

鑒於此次地震震度均未達3級，並無緊急應變措施發布。提醒民眾仍應保持警覺，熟悉防震守則：地震發生時保持冷靜，室內應趴下掩護，避免靠近窗戶；室外選擇空曠地點避難。地震過後，檢查家中瓦斯、水電並聽取官方訊息，慎防餘震可能帶來的二次危害。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

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