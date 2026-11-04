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台灣藝術家受邀參與法國插畫節 限時接力完成繪本

中央社／ 巴黎3日專電

共同創作，讓插畫家不再身處孤島。法國里昂插畫節日前舉辦「限時接力畫繪本」活動，邀請包含台灣等地的28位國際插畫家，每人限時1小時完成1張內頁，在兩天藝術節期間接力完成一本繪本，限量印刷150本即刻開賣。其中3位台灣插畫家更提前3週赴法駐村，率先完成封面與章節頁。

由法國知名插畫雜誌Kiblind舉辦的里昂插畫節IF，今年9月底結束第4屆活動。除了與文化部駐法國台灣文化中心聯手規劃，首次以「台灣」為主題國，邀請6位台灣插畫與動畫創作者抵法參與，也匯集來自11國、共70位國際藝術家，短短週末兩日吸引1.3萬人次參觀。

藝術節主辦人、Kiblind插畫雜誌負責人托瑞特（Jean Tourette）接受中央社訪問表示，他們一直努力打造一個屬於所有人的插畫節，因為不同的插畫能與不同的觀眾產生共鳴。邀請藝術家當場作畫，讓所有熱愛插畫的人在此交流，是Kiblind雜誌成立25年來，致力讓插畫走向人群的重要方式。

被藝術節視為主打活動的「限時接力畫繪本」，名為「藝術家畫畫中」（Work in Progress）。28位國際藝術家輪番上陣，以「1個關鍵字、1小時、1張內頁」的方式，只能使用紅、綠兩色，接力以iPad進行電繪。

活動期間，觀眾不僅能透過大螢幕即時投影，看著不同風格的插畫家從無到有、一筆筆完成作品；也能在一旁的分頁看板等待剛誕生的內頁，猜測繪本故事的走向；「孔版印刷機」（Risography）更搬到插畫家身旁，作品完成後，插畫家與工作人員隨即進行調色修正，限量印刷150本，立即開賣。

這本繪本名稱直譯為「暈眩於荒草間」（Vertige enhautes herbes），描述一隻綠色螳螂為尋找自我，穿越舒適叢林，最終遇見一隻全身沒有綠色的蘭花螳螂。

今年獲選參與插畫節駐村的台灣插畫家為Croter、Acia Yang、張梓鈞。3人不僅是28位接力創作者之一，更早在插畫節開始前，率先完成此繪本封面與3面章節頁。

為避免提前揭露故事，3位台灣插畫家接受中央社採訪時解釋，共同繪製封面時，不能畫出螳螂等重要線索，因此各自依循自身風格，以較抽象、隱喻的方式詮釋角色狀態。

張梓鈞利用陰影大小的巧思，將小螞蟻的身影等大於葉子，隱晦表達實物大小並非絕對；Acia Yang刻意不寫實描繪植物，而是創造迷幻空間，表達角色狂熱的心理狀態；Croter則將複雜細節再轉化，把昆蟲翅膀與蘋果等象徵物結合，形成「愛心」與「台灣」等符號。

3人的畫作以類似骨牌推倒的方式呈現，彼此時而遮掩、時而襯托。3人均表示，插畫家平時創作就像身處孤島，少有和他人合畫的機會，沒想到3張圖組起來意外契合，無論構圖或細節都能彼此呼應，「這可能就是台灣插畫家的默契」。

談到這次的駐村感想，Croter表示，自己曾好奇歐洲插畫家為何能如此自由。經過3週走訪許多法國美術館後，他似乎理解，所謂的嚴謹畫風，也許早已在上一代歐洲藝術時期完成，因此新一代插畫家不再追求。而他曾想嘗試改變自己精細畫風的念頭，也轉而從在法生活經驗，重新觀看自己的藝術養成。

張梓鈞表示，每位插畫家的風格都是有脈絡地慢慢累積，僅僅3週駐村不會立即改變一個人；但透過駐村與藝術節接觸不同藝術家和作品，會在心裡揚起漣漪，也許將默默影響個性，未來也可能會影響畫法。這次因台灣主題國齊聚多位台灣插畫家，讓她感覺像重回大學，充滿彼此相互扶持的正面力量。

Acia Yang表示，當初報名駐村，就是想突破自己總在小空間畫畫的舒適圈，直面與他人對話、介紹作品的恐懼。3週期間，她重新回望自己在歐洲求學及投入插畫界10年的經歷，沒想到如今能在里昂插畫節對台灣插畫界提供一份貢獻；也讓她發現，原來默默做事的不只有自己一個人，令她非常感動。

繪本 法國 藝術家

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