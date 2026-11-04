放晴了 明晚起至周六「立冬」東北季風再增強 北台降溫

今天東北季風減弱，環境轉偏東風、水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，中央氣象署表示，僅迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。溫度方面，大台北及宜蘭白天氣溫回升，西半部高溫約30至31度，東半部約27到29度，夜晚清晨各地低溫約21至24度，早晚偏涼須適時增添衣物避免著涼。

明天白天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。明晚起至周六「立冬」東北季風增強及影響，北部及宜蘭天氣稍轉涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

周日東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升不明顯，基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一至下周二，另一波東北季風再增強及影響，且冷空氣較前一波強，北部及宜花天氣轉涼；北部、宜蘭有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風影響，北部及宜花天氣較涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周四至下周五東北季風減弱，北部及宜花氣溫回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天至周五，花東沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率。