本周第2波東北季風明晚報到 專家曝4主要特徵 低溫下探1字頭

本周第2波東北季風增強，明晚報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署統計資料顯示，本周前後共計有2波東北季風增強南下，均會影響到台灣天氣。首波的東北季風增強，今天就會開始減弱。第2波的東北季風增強，預計最快會在明晚報到。

第2波東北季風有4點主要特徵。林得恩說，第一，影響持續的時間長，有機會延續到下周三。第二，北部及東北部地區天氣轉涼有感，低溫下探至19至24度之間。第三，此波水氣較多，桃園以北、宜蘭及東部地區都有局部短暫雨機會，其它地區維持為多雲到晴天氣。

他說，第四，由於氣壓梯度變大，使得台灣海峽北部平均風可達7至8級、陣風增大為9至10級；其餘海面平均風6至7級、陣風也有8至9級。整體浪高2.5至4.5公尺，海上活動加強注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。