周六「立冬」冷空氣何時到 粉專分析近30年首波冷氣團平均12月8日報到

周六就是24節氣的立冬，近期白天依舊暖熱，尚未感受到冷空氣的威力，首波冷氣團通常什麼時候報到？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，近30年逐年觀測，自1996年至2025年，平均是12月8日。不過，首波冷氣團報到的時間，每年都差很多。有些年11月中旬就到了，有些年則要等到跨年。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」根據中央氣象署台北測站1950年迄今的逐日最低溫，從每年9月開始算，跨年也繼續追蹤，以第一次降到大陸冷氣團標準14.0度或更低的日期，作為首波冷氣團報到日。長期觀測，1950至2025年，平均和中位數都是11月28日，中間一半的年份落在11月18日至12月10日。而近30年逐年觀測，自1996年至2025年，平均是12月8日，中位數是12月6日，中間一半的年份落在11月28日至12月16日。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這樣一比，近30年首波冷氣團平均晚了約10天，從11月底來到12月上旬。12月8日只是歷史平均，今年的首波冷氣團何時報到，還得看接下來北方冷空氣活動的狀況而定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。