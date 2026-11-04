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把握今明好天氣 吳德榮：周五變天 期末有熱帶擾動若成颱仍大迴轉路徑

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天東北季風減弱，天氣好轉，西半部晴朗，東半部多雲時晴，偶有局部短暫雨的機率。聯合報系資料照
今、明兩天東北季風減弱，天氣好轉，西半部晴朗，東半部多雲時晴，偶有局部短暫雨的機率。聯合報系資料照

東北季風減弱，天氣好轉，今中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天西半部晴朗，東半部多雲時晴，偶有局部短暫雨的機率。氣溫回升，各地白天熱，早晚涼。今天北部18至32度、中部19至34度、南部21至35度、東部20至32度。

周六就是24節氣的「立冬」。吳德榮說，周五、周六另一波弱東北季風南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨。冷空氣仍偏弱，北台轉涼，中南部白天熱、早晚涼。周日至下周一上午東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。不過，下周一下午起至下周三，東北季風再增強，迎風面轉有局部雨，冷空氣比前波稍強，天氣更涼。

至於颱風消息，他說，輕颱煙花今天起偏北，明天轉東北前進，並將逐漸減弱、變性。歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，期末在關島北方另有熱帶擾動活動，能否成颱待觀察。若成颱，仍然是大迴轉的路徑，對台灣無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 東北季風 中央大學

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