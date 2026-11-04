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凌晨1點31分宜蘭近海規模3.4淺層有感地震
根據中央氣象署最新資料，2026年11月4日凌晨1時31分22秒，宜蘭縣近海發生規模3.4的淺層地震，震源深度約15公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方約32.8公里處。此次地震屬於淺層地震，釋放的能量屬中小規模，但仍有感於周邊地區。
最大震度3級地區：宜蘭縣
此次地震宜蘭縣南澳地區觀測到最大震度3級，屬於弱震，通常幾乎所有人都會有搖晃感受。房屋會發生輕微震動，碗盤、門窗可能有聲響，懸掛物擺動，靜止的車輛明顯搖晃，電線略微晃動。對此震度的地震，建議民眾保持冷靜，居家內請遠離窗戶及易倒物品，以免造成不必要的傷害。若在睡眠中被震醒，亦可依照防震守則迅速尋找遮蔽物掩護，避免慌張衝出。
最大震度1級地區：花蓮縣
花蓮縣受到此次地震影響，觀測到震度1級，屬於微震，通常只有在靜止狀態下才可能感受到微弱搖晃，對日常生活與建築物不會產生影響，無需特別採取防範措施。
本次地震因震度未超過3級，未造成災害報告，但提醒民眾仍應熟記並遵守防震安全守則。地震發生時，於室內應採取「趴下、掩護、穩住」的原則，迅速躲避於堅固家具下，避免靠近窗戶和懸掛物。室外則應避開建築物及高壓電線等危險場所，尋找空曠地帶待命。開車時應握穩方向盤並安全減速，避免緊急剎車引起事故。地震過後，應檢查周遭環境與家中管線，確保安全，並聽取官方訊息指導，避免不必要的恐慌與傷害。
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