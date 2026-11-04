健康你我他／少看幾集短劇 多過一點生活

以前只要一有空，我習慣拿起手機，打開YouTube或Facebook看AI短劇。劇情往往在最緊張的時刻急轉直下，讓人忍不住想知道接下來會發生什麼事。原本只想看一集，心想看完就停，沒想到下一集又出現新的轉折，讓我一次又一次點下去。等到回過神來，才發現自己已經看了好一段時間。

我開始意識到，這樣的生活並不是我想要的。明明還有許多事情可以做，卻總是把空閒時間交給手機。為了改變，我試著從日常習慣著手。當我又想打開短劇時，會自我提醒先把手機放下，起身運動或拿起書本讀幾頁，把注意力從手機裡的劇情，慢慢轉回自己的生活。

到了晚上，我也刻意減少睡前使用手機的時間，不再讓自己躺在床上，一集接著一集看到捨不得放下。我沒有要求自己一下子完全不看，而是先學著踩住煞車，不讓觀看短劇成為打發時間的第一選擇。

改變並不容易，但我開始減少觀看時間，逐漸找回原本的生活步調。我體會到，真正困難的不是少看幾集，而是改掉一有空就拿起手機的習慣。

現在我仍在努力，不想再讓短劇決定我的時間。比起追著虛構的情節尋找刺激，我更希望把時間留給自己的健康、興趣與生活。人生不該只剩下手機裡一幕幕的故事，我要慢慢找回屬於自己的生活，讓每一天過得踏實。