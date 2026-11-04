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親人捐腎 多囊腎病友重啟人生

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
雙和醫院遺傳性腎臟病診治中心成立3周年，醫師與病友齊聚一堂，分享治療成果及生命故事。 記者王慧瑛／攝影
雙和醫院遺傳性腎臟病診治中心成立3周年，醫師與病友齊聚一堂，分享治療成果及生命故事。 記者王慧瑛／攝影

48歲莊陸鍾罹患遺傳性多囊腎，憂疾病遺傳給下一代，和妻子以收養方式圓當爸媽的夢，2年多前他獲胞姊捐腎重獲健康，更加珍惜每一天，許下目標要攻讀博班，研究器官移植議題，還計畫再領養一名孩子。他說，經歷生命重大轉折，彷彿人生重開機，每一天都充滿希望。

同樣因多囊腎走過漫長抗病之路的56歲馮偉雄，曾任公車駕駛，因病情腹部一度腫脹像懷孕6個月，不得不辭去高壓的駕駛工作。去年3月妻子劉苑捐腎救夫，夫妻倆迎來生命轉機。劉苑說，捐腎承受的疼痛不算什麼，能換來丈夫健康，一切都值得。夫妻倆打算透過職訓學習廚藝，想開養生餐館，分享健康飲食理念。

姊姊、妻子捐腎為摯愛延續生命，讓病友得以重新規畫人生、追尋夢想，多囊腎是一場漫長的抗戰，家人的支持、醫療團隊的陪伴，以及病友不放棄的勇氣，讓生命有了重新出發的可能。

擔任社團法人多囊腎腎友協會理事長的雙和醫院腎臟內科暨遺傳性腎臟病診治中心主任高芷華，是病友眼中的救命恩人。高芷華回憶，當年醫科老師為病人做腹部超音波檢查時，發現不少人罹患多囊腎卻渾然不知，因而鼓勵她「妳要繼續做研究，把這疾病給滅掉。」老師一番話，成為她投入腎臟疾病研究的動力，也為病友爭取權益，與患者並肩同行。

雙和醫院昨發表遺傳性腎臟病診治中心成立3周年成果，醫師與病友齊聚一堂，院長劉燦宏說，將持續結合智慧科技、精準醫療與暖心照護，從「看病」到「顧健康」，成為民眾信賴的健康夥伴。

據人口推估，台灣約2萬多名多囊腎病友。高芷華說，多囊腎是常見遺傳性腎臟疾病，腎臟會逐漸形成大小不一的囊腫，伴隨高血壓、腰腹疼痛、血尿及腎功能下降等症狀，嚴重時需要接受透析或腎臟移植。初期症狀不明顯，部分患者到成年才發現異常，呼籲有家族病史者及早接受檢查與追蹤。

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