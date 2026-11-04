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咖啡因減量 先試半紅茶半咖啡

聯合報／ 記者沈沛育／台北報導
許惠玉指出，咖啡因減量需要時間，循序漸進降低攝取。圖／123RF
許惠玉指出，咖啡因減量需要時間，循序漸進降低攝取。圖／123RF

不少上班族習慣每天喝咖啡提神，一旦哪天沒喝，就出現頭痛、嗜睡、疲倦、注意力不集中等症狀，影響工作效率。董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉說，這可能是咖啡因戒斷反應，若發現自己過度依賴咖啡因，甚至影響生活，可循序漸進減量，不要突然完全停止攝取，建議可先以茶取代，或嘗試一半紅茶加一半咖啡，逐步降低咖啡因攝取量。

許惠玉表示，咖啡因會刺激交感神經，使人感到精神振奮，也會促進腎上腺素分泌、加快心跳。長期習慣透過咖啡因提神的人，身體逐漸適應這種刺激，一旦突然停止攝取，可能出現精神不濟、嗜睡、疲倦、注意力難以集中等戒斷症狀，部分人甚至會頭痛，影響日常工作與生活。

想減少咖啡因攝取，許惠玉建議，不要突然從每天喝咖啡變成完全不喝，以免上班時精神不濟、提不起勁。可以先改喝茶，茶的咖啡因含量通常低於咖啡，尤其綠茶含有兒茶素、茶胺酸等成分，有助於安定神經，讓減量過程比較容易適應。

如果平常喝很多咖啡，突然換成茶，覺得一下子咖啡因減少太多，也可以先嘗試一半紅茶混合一半咖啡。這樣在視覺和味覺上仍能保留熟悉的咖啡風味，同時降低咖啡因攝取量。若只是喜歡咖啡的味道，也可以改喝低咖啡因咖啡。

許惠玉指出，咖啡因減量需要時間，循序漸進降低攝取後，約需兩周完全不碰咖啡因，嗜睡、注意力不集中等戒斷症狀才會逐漸改善。

喝多少才算過量？許惠玉建議，成人每天咖啡因攝取量不超過300毫克，若一天喝到4杯咖啡以上，就應留意是否攝取過多。咖啡因過量可能引起心悸、冒冷汗、頭暈，甚至手抖等症狀。至於飲用時間，則可將咖啡因集中在起床後的半天攝取，睡前半天就應避免飲用，以免影響睡眠品質。

紅茶 咖啡因 咖啡

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