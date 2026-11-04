張光是／90歲社區藥師 守護通化街半世紀

藥師張光是將慢性疾病藥品與處方箋擺放好，等候民眾領取。記者陳正興／攝影

藥師張光是向民眾講解藥品服用方式。記者陳正興／攝影

台北市通化街繁華熱鬧，攤販林立的街角巷口則有這麼一家老藥局，開業近一甲子的大興藥局，早已是附近社區長者的老鄰居、健康諮詢站，除了提供慢性病處方箋藥物，也給予藥癮者一些乾淨針具。這麼一家特別又親切的藥局，負責人則是高齡90歲資深藥師張光是。

張光是表示，自家藥局係在民國59年開設，因位處街區深處，「過路客」人數不多，服務對象多為領取慢性病處方箋的社區長者，每天約可處理50、60張。因長輩多不能久站，藥局內擺設了六、七張座椅，等領藥時，坐下休息。幾十年下來，大興藥局已成為鄰里鄉親們聊天、串門子的好去處。

藥局只賣藥 免費衛教包紮

有別於以營利導向的連鎖藥局，大興藥局店內看不到任何一種營養品，全是藥品。張光是說，「藥師要有使命感，對社區有貢獻，營生是基本，但服務才是目標」。附近不少攤販如不慎刀傷、燙傷，到了藥局，先給予初步包紮、止血，再請病人後續掛號就醫，全程不收半毛錢，就有攤販事後感恩，帶著自家苦瓜前來道謝。

作為社區藥局藥師，張光是對當地鄉親們的身體狀況可是瞭若指掌，一早有人走進，坐在椅子，測量血壓，看到數據異常，當場給予建議。另一名患者拿著剛在台北市立聯合醫院仁愛院區領到的慢性病處方箋，領到藥物後，他則細心提醒藥物用量及服用方式。

藥師張光是向民眾講解藥品服用方式。記者陳正興／攝影

助癮者戒菸 也教減重忌口

與顧客聊天話家常，聊聊是非，這是社區藥局的營業日常，但張光是強調，自己重視隱私，大興藥局絕對不會成為八卦中繼站，不可能將談資分享給其他人。

值得一提的是，大興藥局為台北市政府衛生局發放「社區健康諮詢站」字號第一號，且於民國97年獲得社區藥局戒菸諮詢站第一名佳績，透過貼片、口嚼錠，及衛教宣導，協助最多老菸槍完成戒菸。

張光是免費提供健康諮詢，內容眾多，最近一位體型胖胖的民眾在領藥時，順口請教減重意見，他強調「未必要服藥才能減重，可先從減少油炸物、少鹽、少油飲食習慣做起，這有助減輕體重，連帶幫助控制血壓。」數周後這位民眾竟順利減重8公斤，回到藥局向他致謝。

發乾淨針頭 投入減害30年

為了配合政府政策，除了提供健康諮詢、戒菸諮詢，大興藥局也是台北市愛滋諮詢重點。近期愛滋乾淨針頭議題，因選戰浮上枱面，而身為藥師的張光是，早在30多年前就投入毒品減害工作，提供乾淨針具供藥癮者取用，他說「沒有人喜歡做這件事，但我喜歡」，藥局內擺放置數十盒乾淨針頭，也設立回收針具的專用回收桶。

張光是表示，許多年輕民眾因感染愛滋而免疫力下降，單純感冒就深陷危機，令人相當不捨，為此，在藥局提供免費乾淨針具逾30年，為台北市碩果僅存仍提供乾淨針具的藥局。

「在這裡絕對不會被警察抓」，張光是常告訴至藥局領取針頭的藥癮者，這裡提供一個安心環境，希望弱勢民眾免於愛滋感染，不少藥癮毒癮患者遠從基隆、桃園而來，索取乾淨的針頭。

張光是

●年齡：90歲

●現職：社區藥局藥師

●執業地點：大興藥局(台北市大安區通化街）

最想跟民眾說的一句話：社區藥局藥師是民眾健康守護者，鄉親有任何用藥問題，歡迎上門聊聊。