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首座海洋溫差發電 需補正再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

花蓮和平海洋溫差發電計畫是台灣首座百萬瓦級的海洋能發電示範案，經濟部規畫於花蓮縣秀林鄉和平電廠北側空地設置總裝置容量六點四MW的海洋溫差發電機組。環境部昨舉行本計畫第三次初審，但因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性，以及檢核電廠排水對鄰近海洋環境影響評估合理性仍有不足，環評委員決議本案補正再審。

海洋溫差發電是利用溫暖表層海水與六百公尺深的冷海水溫差原理，該主機系統以液氨為工作流體，液氨在蒸發器中吸收溫海水提供的熱量，轉換成氨氣，氨氣推動渦輪機，進而帶動發電機發電。

前次審查時，因開發單位在檢核液氨洩漏應變規畫的合理性，以及檢核電廠排水對鄰近海洋環境影響評估合理性下有所不足。開發單位昨補正回應，事故產生的含氨水收集於場地防溢堤內，後續將依核准的水汙染防治措施辦理後續處理。

不過環評委員表示，目前的作法仍不足以說明液氨洩漏偵測器設置位置及洩漏時緊急應變規畫，包含氨水暫存儲量、暫存位置、委外處理等具體標準流程。

另有環委指出，應評估降低開發對植栽移除數量的可行性，並依當地環境特性以適生種、原生種作為補植樹種，而非以黑板樹等作為補植樹種。此外，也應加強說明保育類物種如食蟹獴、小燕鷗的保育措施，以及本案取水管施設工程與鯨豚活動位置具體差異，補充影響評估說明。

本案經環委討論後，認為開發單位仍應補充檢核液氨洩漏應變規畫的合理性，以及檢核電廠排水對鄰近海洋環境影響評估合理性，決議本案補正再審。

海洋 初審 環評

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