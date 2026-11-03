聽新聞
0:00 / 0:00

晚間23時22分宜蘭近海規模4.5地震 南澳最大震度4級

聯合新聞網／ 台北訊
11/03-23:22宜蘭縣近海發生規模4.5有感地震
11/03-23:22宜蘭縣近海發生規模4.5有感地震

2026年11月3日晚間23時22分左右，宜蘭縣近海發生一起規模4.5的有感地震，震源深度約15.2公里，屬於極淺層地震。震央位於宜蘭縣政府南南東方約33.5公里的海域。此次地震最大震度為宜蘭縣南澳的4級，並在花蓮縣、南投縣、新北市、桃園市、台中市、台北市及新竹縣等周邊地區均有感受到不同程度的搖晃。

最大震度4級地區:宜蘭縣

宜蘭縣南澳地區感受到中震程度的搖晃。4級震度往往會引起居民相當程度的恐懼感，部分人在震央附近會尋找躲避場所，睡眠中多數民眾亦易被驚醒。房屋會有明顯搖動，部分物品有傾倒的可能。建議當地民眾確認家中無鬆動重物，並保持警覺以防後續餘震。

最大震度3級地區:花蓮縣

花蓮縣地區感受為弱震，幾乎所有人能明顯感受搖晃，房屋及懸掛物搖擺，靜止車輛會搖動。此級震度建議居民保持冷靜，檢查家中物品是否穩固，避免因搖晃導致物品傾倒造成危險。

最大震度2級地區:南投縣、新北市

南投縣與新北市多數人感到輕微搖晃，電燈及懸掛物輕微晃動，靜止車輛略為搖晃。此級震度提醒民眾注意居家安全，並避免在搖晃時站立於高空或危險區域。

最大震度1級地區:桃園市、台中市、台北市、新竹縣

桃園、台中、台北、新竹等地感受微震，僅在安靜狀態下方可察覺輕微搖晃，無顯著影響。

此次地震發生於夜晚，提醒民眾在夜間遇有震感時保持冷靜，首要進行趴下、掩護及穩住的防震動作，並注意後續餘震可能性。建議各地區民眾持續關注官方發布的地震警示與相關安全資訊，做好防震準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

宜蘭 南澳 地震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東成功鎮發生規模3.7淺層地震 最大震度2級有感

台灣松澤防震瞄準建築隔震、高科技設備防護百億藍藍海市場

網傳北投市場工程1999多次違規通報 北市：4件陳情均未涉工地安全通報

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

相關新聞

失智父命危！兒堅持插管「死了就沒5萬月退俸」 醫當場氣炸

一名失智老翁因肺炎命危，女兒希望遵照父親生前意願，不再插管急救，兒子卻堅持搶救，原因竟是擔心父親過世後，每月4、5萬元的退休俸就領不到。急診科醫師柯世祐得知後氣得當場斥責，才讓兒子改變心意。

好天氣剩兩天！兩波東北季風接力襲台 這天低溫下探20度

氣象署表示，明天各地大致多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星雨，5日入夜後東北季風增強，迎風面局部陣雨，這波低溫探21度，...

小萬條款？合歡山11月起周末高乘載管制 時間路段1次看

國慶連假期間，一輛白色賓士違停、堵住前往武嶺唯一道路，導致近200輛車受阻，暱稱「小萬」的車主也被肉蒐出來。為改善合歡山交通秩序、維護用路人安全，內政部與交通部宣布，自11月起，比照花季交通管制模式，每逢周休二日實施高乘載管制。

經部協調第4季將擴大進口沙拉油5,000噸、國內每月增產4,400噸

為因應中聯油脂停工對國內沙拉油供應造成的影響，經濟部持續受理食品業者用油需求，透過協調國內業者增產、供需媒合及鼓勵擴大進口等措施，增加市場供應來源，協助業者取得所需原料。經濟部收到各界用油請求，除先前媒合大型業者外，也將協助中小型業者以商圈、市場或夜市自治會為單位，由經濟部進行媒合協助，穩定市場供應秩序。

疑「大苦薯」釀禍！高雄內門共餐爆集體嘔吐、腹瀉 24人用餐18人送醫

高雄市內門區金竹里社區發展協會今中午驚傳疑似集體食物中毒，多名長輩參加社區共餐，餐後2小時出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，18人送醫。衛生局疫調發現，元凶疑似當天烹煮咖哩飯添加從山區採摘「大苦薯」，已採集檢體送驗釐清。

咖啡因減量 先試半紅茶半咖啡

不少上班族習慣每天喝咖啡提神，一旦哪天沒喝，就出現頭痛、嗜睡、疲倦、注意力不集中等症狀，影響工作效率。董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉說，這可能是咖啡因戒斷反應，若發現自己過度依賴咖啡因，甚至影響生活，可循序漸進減量，不要突然完全停止攝取，建議可先以茶取代，或嘗試一半紅茶加一半咖啡，逐步降低咖啡因攝取量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。