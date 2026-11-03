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晚間23時22分宜蘭近海規模4.5地震 南澳最大震度4級
2026年11月3日晚間23時22分左右，宜蘭縣近海發生一起規模4.5的有感地震，震源深度約15.2公里，屬於極淺層地震。震央位於宜蘭縣政府南南東方約33.5公里的海域。此次地震最大震度為宜蘭縣南澳的4級，並在花蓮縣、南投縣、新北市、桃園市、台中市、台北市及新竹縣等周邊地區均有感受到不同程度的搖晃。
最大震度4級地區:宜蘭縣
宜蘭縣南澳地區感受到中震程度的搖晃。4級震度往往會引起居民相當程度的恐懼感，部分人在震央附近會尋找躲避場所，睡眠中多數民眾亦易被驚醒。房屋會有明顯搖動，部分物品有傾倒的可能。建議當地民眾確認家中無鬆動重物，並保持警覺以防後續餘震。
最大震度3級地區:花蓮縣
花蓮縣地區感受為弱震，幾乎所有人能明顯感受搖晃，房屋及懸掛物搖擺，靜止車輛會搖動。此級震度建議居民保持冷靜，檢查家中物品是否穩固，避免因搖晃導致物品傾倒造成危險。
最大震度2級地區:南投縣、新北市
南投縣與新北市多數人感到輕微搖晃，電燈及懸掛物輕微晃動，靜止車輛略為搖晃。此級震度提醒民眾注意居家安全，並避免在搖晃時站立於高空或危險區域。
最大震度1級地區:桃園市、台中市、台北市、新竹縣
桃園、台中、台北、新竹等地感受微震，僅在安靜狀態下方可察覺輕微搖晃，無顯著影響。
此次地震發生於夜晚，提醒民眾在夜間遇有震感時保持冷靜，首要進行趴下、掩護及穩住的防震動作，並注意後續餘震可能性。建議各地區民眾持續關注官方發布的地震警示與相關安全資訊，做好防震準備。
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