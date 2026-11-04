流感單周46死 最快下周脫離流行

這波流感疫情接近尾聲，上周流感門急診就診九萬五九一六人次，較前一周下降百分之七點三，急診就診病例占百分之九點八，已低於流行閾值，衛福部疾管署預估最快下周脫離流行期，但上周仍新增一五一例重症病例、四十六例死亡，大部分感染Ａ型Ｈ１Ｎ１病毒。

在死亡個案中，南部三十歲女性年紀最輕，疾管署防疫醫師林詠青表示，該個案原有氣喘、心臟疾病及肥胖病史，未接種本季流感疫苗，十月下旬發燒、意識不佳，就醫後確診Ａ型流感，且出現雙側肺炎、腎功能異常，發炎指數上升，併發呼吸衰竭、敗血症。

院方緊急收治加護病房，並給予抗病毒藥物，但病況惡化快速，就醫隔天死亡。疫調發現，同住家人曾確診Ａ型流感，研判可能為家戶或社區感染。疾管署主任郭宏偉說，目前社區流感病毒以Ａ型為主，其中Ａ型Ｈ１Ｎ１占百分之九十二點七。

研究顯示，相較施打一劑，接種兩劑流感疫苗的幼兒可提高百分之十五至百分之三十的保護效果。感染科權威、台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎提醒，六個月至未滿九歲、從未接種流感疫苗的兒童，以及六個月至未滿三歲、曾接種過一劑的兒童，均需接種兩劑，間隔至少廿八天。

新冠疫情持續下降中，上周門急診就診一八三四人次，下降百分之廿八點七，另增十一例本土重症及三例死亡。疾管署宣布，十一月五日起放寬幼兒公費新冠疫苗接種條件，年滿六個月以上至未滿五歲、今年十月開打前僅接種過一劑新冠疫苗的幼兒，可再公費接種一劑本季疫苗。

公費流感、新冠疫苗第二階段昨天開打，對象為五十至六十四歲健康成人，疾管署發言人林明誠表示，昨共接種九點九萬劑流感疫苗、四點三萬劑新冠疫苗。

林明誠表示，本周流感就診人次持續低於流行閾值，最快下周脫離流行期。依往年趨勢，下一波疫情可能在農曆年前後升溫，呼籲符合資格民眾及早接種。