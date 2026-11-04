育兒彈性工時 勞部1月起補助企業

台灣總生育率探底，工時長、職場不友善為主因之一，對此，勞動部規畫明年元月起推動減少工時獎勵措施，企業若讓育有十二歲以下子女的員工每天減少一小時工時或彈性調整工時、遠距辦公，將補貼減少工時的工資，讓家長薪資不減，另補助職代津貼給代班同事。

勞動部「國際勞動統計」資料顯示，台灣受僱勞工二○二五年的平均年總工時為二○二七個小時，在亞洲ＯＥＣＤ國家中，排名第二，僅低於新加坡，遠高於南韓（一八四六小時）、日本（一六一四小時）。

勞動部條平司司長黃琦雅表示，為鼓勵企業建立友善育兒職場，明年起，推動獎勵措施，兩百人以下企業如果提供「育有十二歲以下子女」的員工每天減少一小時工時不扣薪、彈性調整工時、遠距辦公等制度，將由勞動部補貼企業工資。

此外，勞動部也將推出「職務代理人津貼」、雇主新聘「替代人力」等招募費用補貼，希望達到幫忙支援的同事有津貼、老闆補人有資源、人力調度有配套等三贏，近期將發布獎勵要點。

黃琦雅表示，替育兒家長代班的同事，勞動部擬發給職務代理津貼，請假一日，每天補貼職代津貼八百元，金額比南韓稍高。為鼓勵企業實施，兩百人以下企業若建立職務代理津貼制度或新聘替代人力，勞動部也會定額獎補助兩萬元。

至於台灣總工時高居不下，黃琦雅解釋，台灣的部分工時工作相對日韓少，多是全時工作，因此整體總工時比日韓高。