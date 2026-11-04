聽新聞
0:00 / 0:00

政策難見效 職場生育懲罰、托育不足

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

為搶救少子化危機，政府持續加碼生育津貼、育兒補助及托育政策，真能打動年輕人嗎？托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣表示，政府投入大量資源，欲減輕育兒支出，但成效極為有限，欲提高生育意願，應擴充托育服務及改革職場制度，非一味增加現金補助。

國際研究顯示，單靠現金補助對提升生育率的效果有限，李庭欣表示，養育孩子工程浩大，除了需要金錢，更需要時間及照顧人力，我國以雙薪家庭為主，父母需兼顧工作與育兒，若缺乏完善托育服務，即使增加補助，也難以消除年輕人的生育焦慮。

卅多歲的劉小姐坦言，即使有再多生育誘因，仍然不想生，目前生活自在，一旦養育孩子，勢必犧牲個人時間。再者，拉拔孩子長大不容易，且小孩的教育、照顧，大多落在女性身上，相較之下，養毛孩簡單多了。

「生育養育不是經濟問題，真不想改變現在的生活狀態。」劉小姐說，現在與先生過著開心的兩人世界，自由地安排旅遊、休閒活動及日常行程，試想有了孩子，生活勢必受到限制。生育帶來的吸引力，遠遠不足以放棄現有的自由，過得快樂比較重要。

李庭欣認為，女性生育後經常面臨薪資下降、升遷受阻，甚至被迫離職的「生育懲罰」。盼加強更彈性的育嬰留職停薪制度，包括放寬請假方式、延長適用子女年齡，讓父母能依實際照顧需求安排工作與家庭生活，同時鼓勵男性參與育兒，減輕女性承擔的照顧壓力。

欲擺脫年輕人「不婚不生」困境，單靠單一的現金補助是不夠的，李庭欣建議，應從經濟支持、職場友善化等多重面向著手。目前台灣○至二歲幼兒的家外送托服務不足，部分都會區公托候補人數動輒上百人，尤其新北、桃園及台北部分人口密集地區，家長送托需求迫切，政府應加速擴充公共托育量能。

職場 生育 托育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

年輕人為何不敢生？ 民團：補助再多也買不回時間 兩大改革才是關鍵

該當頂客族嗎？32歲女問「生小孩有啥好處」 15年資歷媽神回7優點

嘉義市公托候補逾百人3據點將啟用 議員籲加速校校有公托

人口探底／百萬移工台灣仍缺工 政策面臨3挑戰4困境

相關新聞

咖啡因減量 先試半紅茶半咖啡

不少上班族習慣每天喝咖啡提神，一旦哪天沒喝，就出現頭痛、嗜睡、疲倦、注意力不集中等症狀，影響工作效率。董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉說，這可能是咖啡因戒斷反應，若發現自己過度依賴咖啡因，甚至影響生活，可循序漸進減量，不要突然完全停止攝取，建議可先以茶取代，或嘗試一半紅茶加一半咖啡，逐步降低咖啡因攝取量。

張光是／90歲社區藥師 守護通化街半世紀

台北市通化街繁華熱鬧，攤販林立的街角巷口則有這麼一家老藥局，開業近一甲子的大興藥局，早已是附近社區長者的老鄰居、健康諮詢站，除了提供慢性病處方箋藥物，也給予藥癮者一些乾淨針具。這麼一家特別又親切的藥局，負責人則是高齡90歲資深藥師張光是。

親人捐腎 多囊腎病友重啟人生

48歲莊陸鍾罹患遺傳性多囊腎，憂疾病遺傳給下一代，和妻子以收養方式圓當爸媽的夢，2年多前他獲胞姊捐腎重獲健康，更加珍惜每一天，許下目標要攻讀博班，研究器官移植議題，還計畫再領養一名孩子。他說，經歷生命重大轉折，彷彿人生重開機，每一天都充滿希望。

健康你我他／少看幾集短劇 多過一點生活

以前只要一有空，我習慣拿起手機，打開YouTube或Facebook看AI短劇。劇情往往在最緊張的時刻急轉直下，讓人忍不住想知道接下來會發生什麼事。原本只想看一集，心想看完就停，沒想到下一集又出現新的轉折，讓我一次又一次點下去。等到回過神來，才發現自己已經看了好一段時間。

隱藏危機 環團反空汙 高雄11月8日遊行

九合一選舉進入倒數階段，環保團體昨指出，高雄林園附近居民的每日生活暴露在遠高於一般測站的隱藏版毒汙濃度，宣布十一月八日在高雄舉辦反空汙、救高雄遊行，訴求包含興達煤電拆煙囪、停止新四輕擴張、保存百頃橋頭森林、高雄普設微型空品監測器等。

河廢調查 濁水溪垃圾密度 台灣河川最高

荒野保護協會最新河川廢棄物調查報告出爐，今年首度將濁水溪納入調查，總計調查記錄到近四萬袋河岸廢棄物，換算下來，平均每公里高達三六一袋，較前幾年調查的頭前溪、北港溪及烏溪都來得高，是垃圾密度最高的河川。若細看垃圾類型，竟有逾一成是成袋垃圾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。