政策難見效 職場生育懲罰、托育不足

為搶救少子化危機，政府持續加碼生育津貼、育兒補助及托育政策，真能打動年輕人嗎？托育及就業政策催生聯盟發言人李庭欣表示，政府投入大量資源，欲減輕育兒支出，但成效極為有限，欲提高生育意願，應擴充托育服務及改革職場制度，非一味增加現金補助。

國際研究顯示，單靠現金補助對提升生育率的效果有限，李庭欣表示，養育孩子工程浩大，除了需要金錢，更需要時間及照顧人力，我國以雙薪家庭為主，父母需兼顧工作與育兒，若缺乏完善托育服務，即使增加補助，也難以消除年輕人的生育焦慮。

卅多歲的劉小姐坦言，即使有再多生育誘因，仍然不想生，目前生活自在，一旦養育孩子，勢必犧牲個人時間。再者，拉拔孩子長大不容易，且小孩的教育、照顧，大多落在女性身上，相較之下，養毛孩簡單多了。

「生育養育不是經濟問題，真不想改變現在的生活狀態。」劉小姐說，現在與先生過著開心的兩人世界，自由地安排旅遊、休閒活動及日常行程，試想有了孩子，生活勢必受到限制。生育帶來的吸引力，遠遠不足以放棄現有的自由，過得快樂比較重要。

李庭欣認為，女性生育後經常面臨薪資下降、升遷受阻，甚至被迫離職的「生育懲罰」。盼加強更彈性的育嬰留職停薪制度，包括放寬請假方式、延長適用子女年齡，讓父母能依實際照顧需求安排工作與家庭生活，同時鼓勵男性參與育兒，減輕女性承擔的照顧壓力。

欲擺脫年輕人「不婚不生」困境，單靠單一的現金補助是不夠的，李庭欣建議，應從經濟支持、職場友善化等多重面向著手。目前台灣○至二歲幼兒的家外送托服務不足，部分都會區公托候補人數動輒上百人，尤其新北、桃園及台北部分人口密集地區，家長送托需求迫切，政府應加速擴充公共托育量能。