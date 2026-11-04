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謝國樑堅決反對 台肥：現無此計畫

聯合報／ 記者游明煌陳美玲／連線報導

聯合報昨調查報導指出，台肥基隆一廠向基隆市府申請為土資場，由副總經理黃瑞楨向市府遊說；市府已經明確反對，認為應朝數據中心產業規畫，不應設置有汙染疑慮的土資場。市長謝國樑說，「如果我沒有當選，一定會變成棄土場」。民進黨市長候選人童子瑋議長回應，「如果我當選市長，會正式和台肥溝通」，不必先對外政治性放話。

本報接獲讀者爆料，指出台肥於二○二三年初曾將南港Ｃ四廢土偷倒到基隆廠；事隔三年，台肥基隆一廠竟想申設為土資場，且此案在台肥內部完全沒有立案，作法具高度爭議。

基隆市府表示，今年六月黃瑞楨拜會副市長方定安談論台肥未來整體規畫，即提出設立土資場構想。不過當時市府即表示傾向設數據中心，認為土資場爭議頗高，請台肥提供更完整計畫。台肥七月提供「台肥基隆廠資產活化與產業園區設置」計畫，納入土資場規畫，宣稱要「處理廠區內氨土的地質改良，另協助處理田寮河等汙泥清淤工程」，並建立土石資源產業鏈。

謝國樑昨表示，他上任第一年就發現台肥基隆一廠不當堆放廢土，政風處主動移送台肥的水保技師，追究相關責任。今年台肥又提台肥基隆一廠使用棄土場的規畫，市府堅決反對。他堅持要做對中山區民眾有利的發展，拒絕有汙染疑慮的棄土場規畫。

謝國樑說，「台肥基隆一廠應該適合拿來做ＡＩ產業園區，而不是拿來做棄土場。」如果未來台電提供適當的產業電力回饋，台肥基隆一廠和未來協和電廠（四接）更新可相輔相成。

童子瑋說，基隆市府有行政權，和台肥之間可以有很好的溝通，若台肥正式申請，市府可正式通知，市長不須先放話影射。童子瑋說，若他當選市長，會正式和台肥溝通，只要對市民有利，一定往市民的方向走，並考量地區整體開發發展方向。

台肥昨天發出聲明強調，公司目前對基隆廠未來規畫並無定案，現階段亦無推動設置土資場計畫。

台肥 謝國樑 童子瑋

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