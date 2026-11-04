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生育調查：需存150萬才敢生 小資族卻步

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
TFC台北生殖中心公布「2026台灣生育需求大調查」，調查發現，有生育意願的民眾認為生孩子的三大基本條件為至少存150萬元、家庭雙薪月收入達9萬至12萬元，另需穩定住所。記者季相儒／攝影
TFC台北生殖中心公布「2026台灣生育需求大調查」，調查發現，有生育意願的民眾認為生孩子的三大基本條件為至少存150萬元、家庭雙薪月收入達9萬至12萬元，另需穩定住所。記者季相儒／攝影

ＴＦＣ台北生殖中心昨公布「二○二六台灣生育需求大調查」，結果顯示，有生育意願的民眾認為生兒育女的三大條件為至少存一百五十萬元、家庭雙薪月收入九萬至十二萬元，另需穩定住所。然該調查發現，逾六成受訪者年收入不到七十萬元，少子化危機難解。

台灣總生育率跌破○點六，位居全球最低之列，國發會推估，今年新生兒數可能降至九點四萬人，二○四五年總人口更將跌破二千萬人。ＴＦＣ創辦人曾啟瑞表示，少子化已是迫切的國家危機，除了提供生育補助，政府更應了解年輕世代真正需求，才能有效提高生育意願。

這份報告調查一二四四名具有生育意願的廿六至四十五歲男女，其中未婚但想生育、已婚尚未生育者占百分之八十一點八，主要集中於卅一至四十歲，以六都白領及受薪族群為主。調查發現，近九成受訪者表示，生育子女能帶來長期幸福感、讓人生更完整，傳宗接代、養兒防老則不再是考量重點。

此外，想要生育則有一定經濟基礎，該調查顯示，三大條件為存款至少一五○萬元、家庭雙薪月收入達九萬至十二萬元、擁有穩定住所。不過理想與現實存在明顯落差，逾六成受訪者年收入不到七十萬。

年輕世代生育的另一個障礙為工作與育兒難兼顧，ＴＦＣ主治醫師陳薇安表示，現代社會「職涯上升期」與「黃金生育期」高度重疊，許多夫妻擔心生育影響工作，一再延後計畫，錯過理想生育年齡。

該調查就發現，百分之四十三點五受訪者期待具有近便性、平價的托育資源，卅六點一希望企業提供彈性上下班制度，雙薪家庭最迫切的需求為「有人幫忙照顧孩子、更有彈性的工作安排」。

台北生殖中心提出三大建議，首先政府應建立「生育財務評估系統」，整合孕前檢查、生產及嬰幼兒照顧等費用，協助準父母評估經濟能力，減少經濟焦慮，避免因資訊不足而延後生育。此外，曾啟瑞提出政府與家庭共同分擔的構想，希望政府推動「生育準備帳戶」，依家庭所得提供不同額度的政府提撥，與準父母共同儲蓄，專款用於孕前健檢、生殖醫療、生產及初期育兒支出。

第三為鼓勵科學園區、產業園區及大型辦公聚落設置「區域共享托育據點」，曾啟瑞表示，政府應積極推動區域共享托育，解決雙薪家庭的育兒瓶頸。以台積電為例，設置員工幼兒園，提供鄰近職場、配合上下班時間的托育服務，不僅減輕員工負擔，有助企業留才。

生育 小資族 少子化

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