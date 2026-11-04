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隱藏危機 環團反空汙 高雄11月8日遊行

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

九合一選舉進入倒數階段，環保團體昨指出，高雄林園附近居民的每日生活暴露在遠高於一般測站的隱藏版毒汙濃度，宣布十一月八日在高雄舉辦反空汙、救高雄遊行，訴求包含興達煤電拆煙囪、停止新四輕擴張、保存百頃橋頭森林、高雄普設微型空品監測器等。

台灣健康空氣行動聯盟表示，林園特殊工業區以及周遭八處空品測站年均值，二氧化氮（NO2）年均濃度全面高於林園一般測站，小港鳳林國中年均值甚至為其兩倍以上，細懸浮微粒（PM2.5）共有六站高於一般測站。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃說，將特殊工業區測站年均濃度納入比較，PM2.5年均值最糟的全國排名分別為大寮區潮寮里的廿一點三二微克、小港區鳳林國中的廿點三五微克、林園區五福里的十九點七微克，這三處亦皆為林園特殊工業區周邊測站，顯見以一般測站數據作為空品優劣判斷，恐有集體低估之嫌。而大寮潮寮里的這處林園特殊工業區測站，相同濃度日均值超標的天數高達七十三天，為大寮一般測站事件日天數的二點二倍之多。

南部反空汙大聯盟代表洪輝祥表示， 根據環境部與環團二○二六年最新統計，高屏地區PM2.5的自動監測年平均值仍高達十七至十八點二微克，不僅是世界衛生組織（WHO）健康準值五微克的三點四倍，也遠落後於環境部公告的PM2.5國家空品標準十二微克。

洪輝祥說，十一月八日將在高雄舉辦遊行，為南部民眾健康發聲。也呼籲未來可能贏得選舉，成為地方民意代表與首長的跨黨派候選人，必須正視高雄市民正暴露於全台最嚴峻的健康風險事實，將督促高雄市PM2.5濃度在下一屆市長任期內實質下降，至少達到國家修訂的每立方米十二微克的法定標準。

環團 高雄 空汙

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