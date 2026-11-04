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河廢調查 濁水溪垃圾密度 台灣河川最高

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
雲林濁水溪出海口的麥寮漁港灘區因地形特殊垃圾特別多，過去地方都會發起淨灘活動。聯合報系資料照
雲林濁水溪出海口的麥寮漁港灘區因地形特殊垃圾特別多，過去地方都會發起淨灘活動。聯合報系資料照

荒野保護協會最新河川廢棄物調查報告出爐，今年首度將濁水溪納入調查，總計調查記錄到近四萬袋河岸廢棄物，換算下來，平均每公里高達三六一袋，較前幾年調查的頭前溪、北港溪及烏溪都來得高，是垃圾密度最高的河川。若細看垃圾類型，竟有逾一成是成袋垃圾。

對此，水利署第四河川分署分署長張朝恭表示，將針對調查發現的環境髒亂區域，持續辦理熱點列管、清理及巡查，並加強垃圾源頭管理與環境維護，共同改善河川環境。

荒野保護協會自二○二○年開始推動河川廢棄物快篩調查，調查範圍涵蓋台中烏溪、新竹頭前溪、雙北淡水河、高雄後勁溪、雲林北港溪、宜蘭蘭陽溪等，今年更首次納入雲林濁水溪。

其中，濁水溪部分，調查範圍包括濁水溪流域及縣內四條主要排水溝，總長約一一六公里，扣掉無法調查河段七點五公里，合計一○八點五公里。

荒野保護協會表示，本次調查統計以十四公升垃圾袋統計，發現濁水溪流域部分，總計記錄到三萬九二一三點五袋垃圾，共累計五十四萬八九八九公升的廢棄物，換算下來，平均每公里約三六一袋、五○六○公升垃圾，遠高於過去頭前溪三一二點四袋、北港溪三一三袋及烏溪二五五點九袋的紀錄。

若進一步分類垃圾種類，第一名為塑膠瓶罐容器，占百分之廿五點九，其次為成袋垃圾百分之十四點八、飲料塑膠杯免洗餐具則占百分之十一點一。其中，成袋垃圾比率相對突出，為今年調查中值得關注的現象。

荒野保護協會表示，濁水溪流域三大熱點位於大義崙大排中段、西螺大橋至自強大橋區段。其中大義崙大排中段、西螺大橋南岸皆為人口及商業活動較頻繁的區域，有大量的廢棄物堆積。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，進一步觀察現場，城鎮與商業活動較頻繁區域可見生活垃圾、建築廢棄物等；農地與市場周邊則出現較多農業資材與成袋垃圾，顯然河川廢棄物不是單純的環境髒亂，而是與我們的生活、生產及消費方式息息相關。

淡水河、新店溪 垃圾減量顯著

不過本次調查也有好消息，淡水河去年調查平均每公里七十八點七袋，今年複檢時，降至廿七點六袋，約下降百分之六十五，河岸廢棄物總量也從兩萬四二八二袋，降至八五三七袋；此外，大漢溪右岸垃圾減少百分之七十一點二、新店溪右岸減少百分之七十八點五、淡水河左岸減少約百分之八十二。

濁水溪 垃圾 荒野保護協會

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